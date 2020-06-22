قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي الاثنين، إن المستشار النمساوي سيباستيان كورتز أدلى بتصريحات مؤسفة لصحيفة يونانية حول ملف طالبي اللجوء.

وأضاف في بيان: "النمسا -التي أغلقت حدودها في وجه طالبي اللجوء واقترحت بناء جدار على حدودها- تتصرف بشكل مخالف لقيم الاتحاد الأوروبي والإنسانية جمعاء واتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين".

وأشار إلى أن "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) التي تضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بما فيها النمسا، ملزمة بتطبيق الاتفاقيات المذكورة وقوانين الاتحاد الأوروبي وتوفير الحماية لطالبي اللجوء الذين يصلون إلى الحدود، وعدم إعادتهم أو معاملتهم معاملة غير إنسانية".

وأضاف: "نوصي المستشار النمساوي بأن يقرأ بتمعُّن تصريح مفوِّضة حقوق الإنسان بالمجلس الأوروبي دنيا مياتوفيتش المنشور بتاريخ 19 يونيو/حزيران 2020".

وأردف: "تصريح مياتوفيتش يفيد بأن الحفاظ على حقوق الإنسان وكرامة اللاجئين ليس خياراً بل مسؤولية قانونية وأخلاقية ينبغي على الدول الأعضاء احترامها".