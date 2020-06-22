سياسة
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أذربيجان تسعى للحصول على طائرات مسيّرة من تركيا
أعلن وزير الدفاع الأذربيجاني أن بلاده تسعى للحصول على طائرات مسيرة من تركيا، وذلك بعد النجاح الذي حققته الصناعات الدفاعية التركية في العمليات العسكرية التي نفذها الجيش التركي خلال السنوات الأخيرة.
أذربيجان تسعى للحصول على طائرات مسيّرة من تركيا
تركيا تحقق نجاحاً كبيراً في مجال تصنيع الطائرات المسيرة من دون طيار على المستوى العالمي / AA
22 يونيو 2020

قال وزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف إن بلاده تقيّم مسألة شراء طائرات مسيرة من دون طيار تركية، وذلك بعد النجاح الذي أظهرته أثناء العمليات في سوريا وليبيا.

وأضاف الوزير في لقاء مع قناة محلية، أن العمل مستمر على مسألة شراء المسيرات التركية وأنه توجد نتائج إيجابية حول ذلك.

وأشار حسنوف إلى أن تركيا قدمت تمويلاً لأذربيجان وأن البرلمان في بلاده قد صدَّق على اتفاقية متعلقة بهذا الشأن.

وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، أصبحت تركيا من الدول الرائدة في مجال تصنيع الطائرات المسيرة المسلحة، وأثبتت نجاحاً كبيراً في العلميات العسكرية التي خاضها الجيش التركي ضد التنظيمات الإرهابية شمالي العراق وسوريا ودعم حكومة الوفاق الليبية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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