قال وزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف إن بلاده تقيّم مسألة شراء طائرات مسيرة من دون طيار تركية، وذلك بعد النجاح الذي أظهرته أثناء العمليات في سوريا وليبيا.

وأضاف الوزير في لقاء مع قناة محلية، أن العمل مستمر على مسألة شراء المسيرات التركية وأنه توجد نتائج إيجابية حول ذلك.

وأشار حسنوف إلى أن تركيا قدمت تمويلاً لأذربيجان وأن البرلمان في بلاده قد صدَّق على اتفاقية متعلقة بهذا الشأن.

وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، أصبحت تركيا من الدول الرائدة في مجال تصنيع الطائرات المسيرة المسلحة، وأثبتت نجاحاً كبيراً في العلميات العسكرية التي خاضها الجيش التركي ضد التنظيمات الإرهابية شمالي العراق وسوريا ودعم حكومة الوفاق الليبية.