سياسة
2 دقيقة قراءة
اليمن.. المجلس الانتقالي يُرحِّل العشرات من جزيرة سقطرى بدعم إماراتي
رحَّل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً باليمن، عشرات من أبناء المحافظات الشمالية من جزيرة سقطرى، عقب 3 أيام من السيطرة عليها، وفق مصدر محلي.
اليمن.. المجلس الانتقالي يُرحِّل العشرات من جزيرة سقطرى بدعم إماراتي
المجلس الانتقالي يُرحِّل العشرات من جزيرة سقطرى بدعم إماراتي / AA
22 يونيو 2020

رحَّل المجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتياً) باليمن، عشرات من أبناء المحافظات الشمالية من جزيرة سقطرى، عقب 3 أيام من السيطرة عليها، حسب مصدر محلي.

وأفاد مصدر محلي بمحافظة المهرة لوكالة لأناضول، بـ"وصول العشرات من أبناء المحافظات الشمالية الذين جرى ترحليهم من سقطرى مساء الأحد، إلى سواحل المهرة".

وأوضح المصدر الذي تحفَّظ على نشر اسمه، أن "المرحَّلين وصلوا عبر قوارب صغيرة، وهم في حالة مزرية جراء السفر ما يقارب 18 ساعة".

بدورها، حذرت المحامية والناشطة الحقوقية هدى الصراري في تغريدة عبر تويتر، من تصاعد وتيرة الانتهاكات بعد إسقاط السلطة المحلية في محافظة سقطرى.

وقالت الصراري: "غياب المؤسسات الرسمية يساهم في رفع مؤشر الانتهاكات، والتعدي على الحريات العامة، ومخالفة القانون الدولي الإنساني والتشريعات الوطنية".

والجمعة، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، على مقر السلطة المحلية بسقطرى، على إثر انسحاب القوات الحكومية، عقب ساعات من سيطرتها على مبنى مديرية أمن سقطرى الواقع بمدينة حديبو مركز المحافظة.

وبالتزامن، اعتبرت الحكومة اليمنية في بيان، هذا الفعل "اعتداءً غاشماً وتمرداً وانقلاباً واضحاً على السلطة الشرعية، ورداً عدوانياً ومستهتراً على الجهود الحثيثة التي تبذلها السعودية لاستعادة مسار تنفيذ اتفاق الرياض (أغسطس/آب 2019)".

وأفشلت القوات الحكومية في 30 أبريل/نيسان و1 مايو/أيار الماضيين، محاولتين لقوات المجلس الانتقالي وكتائب عسكرية متمردة موالية لها، من أجل اقتحام حديبو.

وتقع سقطرى ضمن ما تُعرف بالمحافظات الجنوبية، وتصاعدت الأمور بهذه المحافظة عقب إعلان المجلس الانتقالي الانفصالي، في 26 أبريل/نيسان الماضي، حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما سمَّاها "الإدارة الذاتية للجنوب".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us