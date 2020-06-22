رحَّل المجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتياً) باليمن، عشرات من أبناء المحافظات الشمالية من جزيرة سقطرى، عقب 3 أيام من السيطرة عليها، حسب مصدر محلي.

وأفاد مصدر محلي بمحافظة المهرة لوكالة لأناضول، بـ"وصول العشرات من أبناء المحافظات الشمالية الذين جرى ترحليهم من سقطرى مساء الأحد، إلى سواحل المهرة".

وأوضح المصدر الذي تحفَّظ على نشر اسمه، أن "المرحَّلين وصلوا عبر قوارب صغيرة، وهم في حالة مزرية جراء السفر ما يقارب 18 ساعة".

بدورها، حذرت المحامية والناشطة الحقوقية هدى الصراري في تغريدة عبر تويتر، من تصاعد وتيرة الانتهاكات بعد إسقاط السلطة المحلية في محافظة سقطرى.

وقالت الصراري: "غياب المؤسسات الرسمية يساهم في رفع مؤشر الانتهاكات، والتعدي على الحريات العامة، ومخالفة القانون الدولي الإنساني والتشريعات الوطنية".

والجمعة، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، على مقر السلطة المحلية بسقطرى، على إثر انسحاب القوات الحكومية، عقب ساعات من سيطرتها على مبنى مديرية أمن سقطرى الواقع بمدينة حديبو مركز المحافظة.

وبالتزامن، اعتبرت الحكومة اليمنية في بيان، هذا الفعل "اعتداءً غاشماً وتمرداً وانقلاباً واضحاً على السلطة الشرعية، ورداً عدوانياً ومستهتراً على الجهود الحثيثة التي تبذلها السعودية لاستعادة مسار تنفيذ اتفاق الرياض (أغسطس/آب 2019)".

وأفشلت القوات الحكومية في 30 أبريل/نيسان و1 مايو/أيار الماضيين، محاولتين لقوات المجلس الانتقالي وكتائب عسكرية متمردة موالية لها، من أجل اقتحام حديبو.

وتقع سقطرى ضمن ما تُعرف بالمحافظات الجنوبية، وتصاعدت الأمور بهذه المحافظة عقب إعلان المجلس الانتقالي الانفصالي، في 26 أبريل/نيسان الماضي، حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما سمَّاها "الإدارة الذاتية للجنوب".