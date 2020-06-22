سياسة
2 دقيقة قراءة
دعوات فلسطينية لتدخُّل أوروبي لوقف انتهاكات الاحتلال بالقدس
طالب فلسطينيون بتدخُّل الاتحاد الأوروبي لوقف الإجراءات الإسرائيلية بالقدس، خلال وقفة قبالة مقر الاتحاد الأوروبي بالقدس الشرقية.
دعوات فلسطينية لتدخُّل أوروبي لوقف انتهاكات الاحتلال بالقدس
مطالبة فلسطينية بتدخُّل الاتحاد الأوروبي لوقف الإجراءات الإسرائيلية بالقدس. / AA
22 يونيو 2020

طالب فلسطينيون الاثنين، الاتحاد الأوروبي، بممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية، لوقف عمليات الاعتقال وهدم المنازل في مدينة القدس الشرقية.

جاء هذا في وقفة دعت لها العائلات المقدسية قبالة مقر الاتحاد الأوروبي في القدس الشرقية، لمطالبته بالتحرك مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في المدينة.

وحمل المشاركون في الوقفة لافتات كُتب على بعضها "عمليات هدم المنازل ومصادرة الأراضي الوجه القبيح للاحتلال"، و"الاحتلال باطل وإلى زوال".

وقال الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى: "في هذه الوقفة، نريد أن نُسمِع صوتنا للعالم، وعلى الاتحاد الأوروبي أن يتحمل المسؤولية تجاه مدينة القدس".

وأضاف الشيخ صبري: "نقول للاتحاد الأوروبي إن عليه أن يتحرك وعلى جميع المؤسسات الدولية أن تتحرك، فلا يجوز هذا السكوت وهذا الصمت المريب من الدول العربية والمؤسسات الدولية".

وأوضح: "أتينا لنؤكد حقنا الشرعي في هذه المدينة وإننا مرابطون وأصحاب حق، وصاحب الحق يبقى قوياً".

وأكد أن "إجراءات الاحتلال مرفوضة وتعسفية، وزادت وتيرتها في هذه الأيام لانشغال العالم العربي والإسلامي عن هذه المدينة، وانحراف البوصلة عن مدينة القدس، مما جرأ الاحتلال على أن يقوم بهذه الإجراءات التعسفية، كهدم المنازل والاعتقالات واقتحامات للمسجد الأقصى المبارك وقتل الأبرياء، بمن فيهم الشهيد إياد الحلاق (شاب مقدسي من ذوي الاحتياجات الخاصة)".

وسلّم المشاركون في الوقفة رسالة موجهة إلى الاتحاد الأوروبي تدعوه للتدخُّل.

وكانت الأشهر الأخيرة شهدت تصاعداً في هدم إسرائيل لمنازل فلسطينيين بالقدس الشرقية والاعتقالات والإبعادات عن المسجد الأقصى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us