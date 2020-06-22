طالب فلسطينيون الاثنين، الاتحاد الأوروبي، بممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية، لوقف عمليات الاعتقال وهدم المنازل في مدينة القدس الشرقية.

جاء هذا في وقفة دعت لها العائلات المقدسية قبالة مقر الاتحاد الأوروبي في القدس الشرقية، لمطالبته بالتحرك مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في المدينة.

وحمل المشاركون في الوقفة لافتات كُتب على بعضها "عمليات هدم المنازل ومصادرة الأراضي الوجه القبيح للاحتلال"، و"الاحتلال باطل وإلى زوال".

وقال الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى: "في هذه الوقفة، نريد أن نُسمِع صوتنا للعالم، وعلى الاتحاد الأوروبي أن يتحمل المسؤولية تجاه مدينة القدس".

وأضاف الشيخ صبري: "نقول للاتحاد الأوروبي إن عليه أن يتحرك وعلى جميع المؤسسات الدولية أن تتحرك، فلا يجوز هذا السكوت وهذا الصمت المريب من الدول العربية والمؤسسات الدولية".

وأوضح: "أتينا لنؤكد حقنا الشرعي في هذه المدينة وإننا مرابطون وأصحاب حق، وصاحب الحق يبقى قوياً".

وأكد أن "إجراءات الاحتلال مرفوضة وتعسفية، وزادت وتيرتها في هذه الأيام لانشغال العالم العربي والإسلامي عن هذه المدينة، وانحراف البوصلة عن مدينة القدس، مما جرأ الاحتلال على أن يقوم بهذه الإجراءات التعسفية، كهدم المنازل والاعتقالات واقتحامات للمسجد الأقصى المبارك وقتل الأبرياء، بمن فيهم الشهيد إياد الحلاق (شاب مقدسي من ذوي الاحتياجات الخاصة)".

وسلّم المشاركون في الوقفة رسالة موجهة إلى الاتحاد الأوروبي تدعوه للتدخُّل.

وكانت الأشهر الأخيرة شهدت تصاعداً في هدم إسرائيل لمنازل فلسطينيين بالقدس الشرقية والاعتقالات والإبعادات عن المسجد الأقصى.