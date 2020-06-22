بحث رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، فائز السراج، الإثنين، مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، الجنرال ستيفن تاونسند، التنسيق المشترك في محاربة الإرهاب وضرب فلوله، ضمن التعاون الاستراتيجي بين ليبيا والولايات المتحدة.

جاء ذلك في اجتماع بمدينة زوارة الساحلية، جمع كلاً من السراج والجنرال تاونسند والسفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، ووفد مرافق له، في إطار التشاور وبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، بحسب بيان لمكتب السراج.

ويأتي هذا الاجتماع الليبي- الأمريكي في وقت تحارب فيه الحكومة الليبية، المعترف بها دولياً، مليشيا الجنرال المتقاعد الانقلابي، خليفة حفتر، المدعومة من دول عربية وأوروبية، وتنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وأضاف مكتب السراج أن اللقاء استعرض أحدث المستجدات العسكرية والأمنية في ليبيا والجهود الأمريكية لتحقيق الاستقرار في البلد العربي.

وأفاد بأن اللقاء حضره من الجانب الليبي كل من وزير الداخلية، فتحي باشاغا، ووكيل وزارة الدفاع، صلاح النمروش، ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق ركن محمد الشريف، وآمر (قائد) غرفة العمليات المشتركة اللواء، أسامة الجويلي.

كما حضر، آمر المنطقة العسكرية طرابلس، لواء عبد الباسط مروان، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى، لواء محمد الحداد، وآمر غرفة عمليات سرت-الجفرة، العميد إبراهيم بيت المال.

وحقق الجيش الليبي، في الفترة الأخيرة، سلسلة انتصارات في مواجهة مليشيا حفتر، أبرزها تحرير طرابلس (غرب- مقر الحكومة)، ومدينتي ترهونة وبني وليد، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة "الوطية" الجوية، وبلدات بالجبل الغربي، فيما يتأهب لتحرير مدينة سرت (450 كم شرق طرابلس).