سياسة
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ألمانيا تعتقل طبيباً سورياً بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"
اعتقلت السلطات الألمانية سورياً متهماً بتعذيب معتقل أثناء عمله طبيباً في سجن تديره المخابرات العسكرية في وطنه، ويشتبه في إلحاقه أذى جسدياً وارتكاب جريمة ضد الإنسانية.
ألمانيا تعتقل طبيباً سورياً بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"
السلطات الألمانية تلقي القبض على سوري متهم بتعذيب نزيل أثناء عمله طبيباً في سجن داخل سوريا / AA
22 يونيو 2020

ألقت السلطات الألمانية القبض على رجل سوري متهم بتعذيب نزيل أثناء عمله طبيباً في سجن تديره المخابرات العسكرية في وطنه.

وقال المدعون الفيدراليون إن المشتبه به، الذي تم تحديده فقط باسم "علاء م" تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، اعتقل في ولاية هيس وسط البلاد يوم الجمعة. ويشتبه بإلحاقه أذى جسدياً وارتكاب جريمة ضد الإنسانية.

وتتعلق القضية بأفعال علاء المزعومة في سجن في مدينة حمص السورية أواخر عام 2011، عندما تم استدعاء طبيب بعد أن أصيب رجل تم اعتقاله لمشاركته في مظاهرة بحالة صرع بسبب التعذيب، بحسب بيان من المدعين.

وذكر الادعاء أن المشتبه به ضرب الرجل بأنبوب بلاستيكي ثم ركله بعد سقوطه على الأرض، وبعد أن ساءت حالة الضحية في اليوم التالي، اتُهم المشتبه به بالانضمام إلى طبيب سجن آخر في ضرب الرجل مرة أخرى حتى فقد وعيه، وتم وضع الضحية في بطانية وتم نقله خارج السجن.

وقال المدعون إنه توفي في وقت لاحق، لكن سبب الوفاة غير واضح.

وغادر المشتبه به سوريا في عام 2015، وجاء إلى ألمانيا حيث عمل طبيباً.

ويأتي اعتقال علاء في وقت يُحاكم عضوان سابقان من الشرطة السرية السورية في محكمة في كوبلنتس، لاتهامهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لدورهما في مركز اعتقال تديره الحكومة، حيث تم تعذيب آلاف المتظاهرين المعارضين.

وقد وُصفت هذه الإجراءات، وهي أول محاكمة لجرائم حرب خارج سوريا مرتبطة بالنزاع المستمر منذ سنوات، بأنها لحظة محورية في محاولة تقديم المسؤولين السوريين المتهمين بارتكاب جرائم إلى العدالة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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