سياسة
3 دقيقة قراءة
ليبيا.. الحكومة ترفض رسائل السيسي والولايات المتحدة تعارض التصعيد العسكري
رفض الجيش الليبي توجيه رسائل له من جهات لم يسمها، في إشارة منه إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في حين عارضت الولايات المتحدة الأمريكية التصعيد العسكري في ليبيا.
ليبيا.. الحكومة ترفض رسائل السيسي والولايات المتحدة تعارض التصعيد العسكري
جيش الحكومة الليبية يرفض رسائل من جهات لم يسمها والولايات المتحدة تعارض أي تصعيد عسكري / Reuters Archive
22 يونيو 2020

رفض الجيش الليبي الاثنين، توجيه أية "رسائل" له من جهات لم يسمها، في حين قلل في الوقت ذاته من أهمية تلك الرسائل.

وقال المتحدث باسم الجيش محمد قنونو: "ننصح من يُضيع وقته بإرسال رسائل لا تتجاوز آذاننا، أن يلتفت إلى الإرهاب الذي يُهدّده داخل أراضيه، و لا يُزايد علينا".

وأضاف في تغريدة نشرها المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب: "الواقع والتاريخ يقولان: إن أبطالنا هم من قضوا على أول ولاية لتنظيم داعش الإرهابي خارج منبتها في ⁧‫ملحمة البنيان المرصوص‬⁩، و ندعوه لأن يستلهم منها الخبرات والعبر".

ولم يسم قنونو جهة بعينها، لكن تصريحاته تأتي عقب كلمة متلفزة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، خلال تفقده وحدات من القوات الجوية بمحافظة مطروح المتاخمة للحدود مع ليبيا، قال فيها موجهاً حديثه للجيش: إن "تجاوز مدينتي سرت والجفرة خط أحمر".

واعتبر السيسي أن "أي تدخل مباشر من الدولة المصرية (في ليبيا) باتت تتوفر له الشرعية الدولية، سواء بحق الدفاع عن النفس، أو بناءً على طلب السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا وهو مجلس النواب (طبرق)".

من جانبها أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في بيان لمجلس الأمن القومي الأمريكي الاثنين، معارضتها أي شكل من أشكال التصعيد العسكري في ليبيا، مطالبة بوقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات.

وأفاد البيان أن واشنطن "تعارض بشدة التصعيد العسكري في ليبيا على كل الجوانب، وتطالب الأطراف بوقف إطلاق النار، واستئناف المفاوضات فوراً".

كما أشار البيان إلى ضرورة استكمال التقدم الذي تم إحرازه من خلال محادثات الأمم المتحدة 5 5، وإعلان القاهرة، ومؤتمر برلين.

وشنت مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدواناً على طرابلس، ابتداء من 4 أبريل/نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع، غير أن الهجوم فشل في تحقيق أهدافه، وتم طرد قوات حفتر من كامل الغرب الليبي.

ومع تراجع قوات حفتر طرحت مصر مؤخراً ما يسمى "إعلان القاهرة" من أجل التوصل إلى حل للأزمة، غير أنه قوبل برفض قاطع من الحكومة الليبية ودول أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us