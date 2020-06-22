سياسة
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الخارجية الليبية تجدد رفضها عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية
جددت وزارة الخارجية الليبية، مساء الأحد، رفضها عقد اجتماع وزاري طارئ لجامعة الدول العربية، حول الأوضاع في بلادها.
الخارجية الليبية تجدد رفضها عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية
الخارجية الليبية رفضت عقد الجلسة باعتبار أن القاهرة لم تلتزم بالقواعد الإجرائية في الدعوة للاجتماع / Facebook
22 يونيو 2020

جددت وزارة الخارجية الليبية، مساء الأحد، رفضها عقد اجتماع وزاري طارئ لجامعة الدول العربية حول الأوضاع في بلادها.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد القبلاوي، في بيان: إنه "بعد الاطلاع على مشروع قرار الجلسة غير العادية للجامعة العربية التي دعت إليها القاهرة، نؤكد رفضنا لعقد الجلسة".

وأضاف: "تحديد الأمانة العامة للجامعة العربية لموعد عقد الجلسة يأتي مخالفاً للنظام الداخلي للجامعة"، داعياً إلى التقيد بنظام الجامعة العربية.

والجمعة، أعلن وزير الخارجية الليبي الطاهر سيالة رفض بلاده دعوة مصر إلى عقد اجتماع للجامعة العربية حول ليبيا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع وزير الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي، رئيس المجلس التنفيذي للجامعة العربية، بحسب بيان للخارجية الليبية.

وقال البيان إن سيالة أبلغ بن علوي أن "ليبيا هي المعنية بالاجتماع، والقاهرة لم تلتزم بالقواعد الإجرائية في الدعوة للاجتماع، باعتبار أن ليبيا لم تُستشر في ذلك".

وتلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الجمعة، طلباً من مصر لعقد اجتماع افتراضي "طارئ" على مستوى وزراء الخارجية، من أجل بحث تطورات الأوضاع في ليبيا.

وحددت الجامعة العربية، الاثنين، موعداً لعقد الاجتماع، قبل أن يعلن السفير حسام زكي الأمين العام المساعد بالجامعة، تأجيله إلى الثلاثاء، من أجل استكمال الترتيبات التقنية، وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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