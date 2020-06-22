سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 22 يونيو/حزيران 2020
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خلاصات من TRT عربي: 22 يونيو/حزيران 2020
الرئيس التركي يؤكد أن اللاجئين الواصلين إلى أوروبا وقعوا ضحايا للعنصرية والتمييز وسياسات العداء / AA
22 يونيو 2020

أهم الأحداث:

الرئيس التركي يؤكد أن اللاجئين الواصلين إلى أوروبا وقعوا ضحايا للعنصرية والتمييز وسياسات العداء. و الحكومة الليبية تقول إن تصريحات الرئيس المصري مرفوضة وتُعد تدخلاً سافراً وإعلان حرب.

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أردوغان: اللاجئون الواصلون إلى أوروبا ضحايا للتمييز العنصري وسياسات العداء

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد، إن بلاده استقبلت جميع من لجأ إليها دون تمييز، في حين استقبلت دول إمكاناتها أكثر منها عشرات فقط. [TRT عربي]

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن أوروبا لم تلتزم وعودها وتركت تركيا تتحمل أعباء اللجوء، وقال إن اللاجئين الواصلين إلى أوروبا وقعوا ضحايا للعنصرية والتمييز وسياسات العداء. [TRT عربي]

ونبه أردوغان إلى أن مصيراً مجهولاً ينتظر 10 آلاف طفل سوري لجؤوا إلى أوروبا، مؤكداً أن بلاده قدّمت للاجئين نفس الإمكانيات التي توفرها لمواطنيها. [TRT عربي]

الحكومة الليبية: تصريحات الرئيس المصري إعلان حرب

قالت الحكومة الليبية الأحد، إن تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرفوضة، وتُعد بمنزلة "تدخل سافر وإعلان حرب". [TRT عربي]

وأضافت في بيان: أنه "مهما كان الخلاف فلن نسمح بالتطاول على شعبنا واستخدام لغة التهديد والوعيد". [الأناضول]

وقالت الحكومة الشرعية في البيان: "سنواجه بقوة أي تهديد لبلادنا"، داعية الدول التي تهدّد إلى الالتفات إلى مشكلاتها الأمنية الداخلية. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي
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