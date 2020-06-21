قالت صحيفة الغارديان البريطانية الأحد، إن حكومة بوريس جونسون متهمة بمواصلة بيع الأسلحة للسعودية رغم قرار قضائي بحظر ذلك.

وأضافت أن الحكومة لا تمتثل لقرار المحكمة الدستورية العليا في البلاد عام 2019، بوقف بيع الأسلحة للسعودية.

وفي 19 يونيو/حزيران 2019، قضت المحكمة البريطانية بمنع الحكومة من التصديق على رخص بيع أسلحة جديدة للسعودية، وطالبتها بمراجعة تلك الرخص، وهي عملية قالت وزارة التجارة الدولية إنها تحتاج إلى "عدة أشهر".

ورجعت المحكمة البريطانية قرارها المذكور، إلى "الدور السعودي في حرب اليمن".

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة البريطانية رغم مرور عام كامل على الحكم القضائي، تواصل تصدير قطع تبديل المقاتلات إلى السعودية، وتأمين خدمات الصيانة ومنتجات الصناعات الدفاعية لها.

وصدّرت بريطانيا إلى السعودية أسلحة بقيمة 5.3 مليارات جنيه إسترليني منذ عام 2015.