ارتفع عدد المصابين بأعراض فيروس كورونا المستجد إلى أكثر من 300 معتقل داخل سجن العقرب في القاهرة، دون اتخاذإدارة السجن أو مصلحة السجون أي إجراءات، وفق بيان للمعتقلين الأحد.

وأشار المعتقلون في البيان، إلى أنه "لم يتمّ عزل المصابين أو تقديم رعاية طبية مناسبة لهم، كما لم يتم نقل الذين يعانون بصورة أشد للمستشفيات وغرف العناية المركزة".

ولفتوا إلى أنهم فعلوا كل ما بوسعهم من ضغط على إدارة السجن دون أي استجابة، متسائلين في البيان: "أين النيابة العامة المشرفة على السجون مما يحدث لنا؟ أم ستكتفي باستخراج تصاريح الدفن لنا؟ أين ضمير القائمين على مصلحة السجون وما يفعلون للحفاظ على حياتنا؟".

وتابع البيان: "نحن لسنا مجرمين، بل ضحايا تهم ملفقة نتيجة خلاف سياسي يمكن حله في أي وقت، فلا توجد خطوات ولا إجراءات للعلاج أو الوقاية، بل على العكس حالة من التكتم والحصار الشديد لحقيقة الأوضاع داخل السجن".

وحمّل معتقلو "العقرب" الجميع "المسؤولية لو حدثت وفيات خلال الساعات القادمة"، مطالبين بـ"نقل المصابين فوراً للمستشفيات المختصة، وعزل الباقين لحين بيان مدى سلامتهم".

وطالبوا بالإفراج الفوري عن "المعتقلين كافة، ليس في سجن العقرب فقط، ولكن في باقي السجون المصرية، لأن الأوضاع على وشك الخروج الكامل عن السيطرة في ظل منع الزيارات والتريض وسوء التغذية وسوء التهوية وانتشار الحشرات، خاصة أن الكثيرين منّا حصلوا على أحكام بالبراءة، ولكن تم تدويرهم في قضايا أخرى، والكثيرون محتجزون احتياطياً منذ أشهر، بل سنوات على ذمة قضايا لا وجود لها".

واختتم البيان بالقول: "نعيد التأكيد على أننا أبرياء، ولسنا قتلة ولا مجرمين، وبيننا العلماء والأطباء والمهندسون والمعلمون، ونمثل تنوعاً مشرّفاً لكل الطيف المصري".

يُذكر أن مصر أعلنت السبت، في التقرير اليومي لوزارة الصحة حول آخر المستجدات المتعلقة بالفيروس، تسجيل 89 وفاة، وألفاً و547 إصابة بفيروس كورونا.

وأضافت الوزارة أن إجمالي الإصابات بلغ 53 ألفاً و758، بينها 2.106 وفيات، و14 ألفاً و327 حالة شفاء.