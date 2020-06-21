ما زال فيروس كورونا المستجدّ يخلّف عدداً من الوفيات في مختلف دول العالم، من بينها أسطورة كرة القدم العراقية أحمد راضي، في الوقت الذي تواجه فيه التجارة العالمية واحدة من أكبر أزماتها منذ الحرب العالمية الثانية وفق مختصين، ودول تفتح حدودها وتنهي حالة التأهب إلى أخرى تتريث بمزيد من القلق.

أكثر من 460 وفاة

خلّفت الجائحة 464,423 وفاة على الأقل في أنحاء العالم منذ أن ظهر الفيروس في ديسمبر/كانون الأول في الصين، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضرراً بـ119,719 وفاة، تليها البرازيل بـ49,976، والمملكة المتحدة بـ42,589، وإيطاليا بـ34,610، وفرنسا بـ29,633.

وفاة أسطورة كرة القدم العراقية

توُفّي أسطورة كرة القدم العراقية أحمد راضي عن 56 عاماً، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد. وكان أبرز هدافي الفريق العراقي وقاده إلى نهائيات مونديال المكسيك 1986، الوحيد الذي شارك فيه المنتخب العراقي، ونجح في تسجيل الهدف الوحيد لبلاده في كأس العالم في مرمى بلجيكا.

التجارة في أزمة

أعلن رئيس مجلس إدارة "موانئ دبي العالمية" سلطان أحمد بن سليّم، أن المجموعة العملاقة التي تدير محطات بحرية موانٍ في 54 دولة "تتحضر للأسوأ"، متوقّعاً أن تزداد عواقب تفشي فيروس كورونا المستجد في الأشهر المقبلة، فيما تعاني التجارة العالمية من أكبر أزماتها منذ الحرب العالمية الثانية.

وأوضح بن سليّم أن "المصانع سليمة اليوم ولكن لا أحد يستطيع العمل، والشوارع خالية وآمنة ولكن لا أحد يخرج، والأسواق مليئة بكل أنواع البضائع ولكن لا أحد يشتري".

إسبانيا تعاود فتح حدودها

استؤنفت حركة العبور بين فرنسا وإسبانيا التي أعادت فتح حدودها مع إنهاء حالة التأهُّب والعزل التي استمرت لنحو مئة يوم للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أودى حتى الآن بحياة 28,322 شخصاً في أحد أكثر البلدان تضرراً من الوباء.

وتمكن الإسبان من مغادرة مناطقهم لملاقاة الأقارب أو الأصدقاء الذين لم يروهم منذ 14 مارس/آذار.

وفضلت البرتغال، التي بقيت بمنأى نسبياً عن فيروس كورونا المستجد، التريث حتى الأول من يوليو/تموز لفتح حدودها البرية مع إسبانيا.

22 إصابة جديدة في بكين

أعلنت بكين الأحد 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما أصبحت السلطات بصدد إخضاع أكثر من مليونَي شخص لفحوص بهدف احتواء بؤرة جديدة لوباء كوفيد-19 في العاصمة.

واستأنف سكان العاصمة الصينية حياتهم الطبيعية تقريباً بعد شهرين لم تسجل خلالهما أي إصابات بالوباء. لكن فُرض حجر على بعض الأحياء وبدأت عملية فحص لعشرات آلاف السكان بعد تسجيل ارتفاع جديد في عدد الإصابات.

ترمب: الفحوص سيف ذو حدين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال أول تجمع في صالة مغلقة منذ ظهور الوباء، مساء السبت في مدينة تالسا في ولاية أوكلاهوما، أنه طلب من السلطات الصحية إبطاء ايقاع عملية إجراء الفحوص المتعلقة بالوباء، موضحاً أن ذلك من شأنه رفع عدد الحالات المكتشفة.

واعتبر أن إجراء الفحوص "سيف ذو حدين"، موضحاً أنه "عندما نُجرِي هذا الكمّ من الفحوص، نكتشف عدداً أكبر من الإصابات"، متابعاً بنبرة تبدو أقرب إلى السخرية: "إذاً قلت أبطئوا إجراء الفحوص".

وفي وقت لاحق أكد مسؤول في البيت الأبيض لوكالة الصحافة الفرنسية دون الكشف عن هويته، أن الرئيس كان "يمزح بالطبع للتنديد بالتغطية الإعلامية السخيفة".

وقبل ساعات من بدء هذا التجمع الانتخابي، تبين أن ستة من منظميه مصابون بكوفيد-19 ووُضعوا في الحجر الصحي فوراً.

الخبراء السويسريون قلقون

حذّر رئيس فريق العمل العلمي الفيدرالي السويسري لتقديم المشورة لمواجهة وباء كوفيد -19، من أن رفع الإغلاق في سويسرا كان سريعاً للغاية.

وقال خبير الأوبئة ماتياس إيجرر: "خلال الايام السبعة الماضية زادت الحالات بنسبة 30 في المئة"، معتبراً أنه "من السابق لأوانه اتخاذ مزيد من الخطوات لتخفيف التدابير".

وأعلنت الحكومة السويسرية، التي لم تفرض تدابير صارمة مثل الدول الأوروبية الأخرى، الجمعة، مرحلة رابعة لتخفيف القيود.