سياسة
2 دقيقة قراءة
جماعة الحوثي تتهم التحالف باستهداف 300 مستشفى ومرفق صحي باليمن
قالت جماعة الحوثي إن التحالف الذي تقوده السعودية استهدف 300 مستشفى ومرفق صحي باليمن، منذ بدء عملياته قبل قرابة 6 سنوات، بحسب وزير صحة الجماعة طه المتوكل، في حين لم يصدر تعليق فوري للتحالف.
جماعة الحوثي تتهم التحالف باستهداف 300 مستشفى ومرفق صحي باليمن
قالت جماعة الحوثي إن التحالف استهدف 300 مستشفى ومرفق صحي / AP
21 يونيو 2020

قالت جماعة الحوثي الأحد، إن التحالف بقيادة السعودية استهدف 300 مستشفى ومرفق صحي باليمن، منذ بدء عملياته قبل قرابة 6 سنوات.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الصحة بحكومة الحوثيين (غير معترف بها) طه المتوكل، نقلتها قناة "المسيرة" الفضائية الناطقة باسم الجماعة.

وأوضح المتوكل أن "نتائج تقييم المستشفيات العامة والمنشآت الطبية الخاصة، أكدت أن العدوان استهدف أكثر من 300 مستشفى ومرفق صحي منذ بدء عملياته".

وأضاف: أن "مئات سيارات الإسعاف لم تسلم من استهداف العدوان في جرائم مركَّبة قُتل خلالها المسعف والمصاب".

واتهم المتوكل التحالف بـ"استهداف القطاع الصحي عبر إفراغ البلد من الكوادر الطبية المؤهلة واستقطابهم للخارج".

ولم يصدر تعليق فوري من التحالف الذي تقوده السعودية، الذي سبق أن شدّد على التزامه القانون الدولي الإنساني، وتجنب قصف المرافق المدنية والصحية.

ويعاني اليمن حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015 يدعم تحالف عسكري بقيادة الجارة السعودية القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين المدعومين من إيران.

وخلّفت هذه الحرب أسوأ أزمة إنسانية، إذ بات 80 بالمئة من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات، في بلد يعاني انهياراً شبه تامّ في قطاعاته كافة، بخاصة الصحي، في ظلّ جائحة كورونا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us