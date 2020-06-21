قالت جماعة الحوثي الأحد، إن التحالف بقيادة السعودية استهدف 300 مستشفى ومرفق صحي باليمن، منذ بدء عملياته قبل قرابة 6 سنوات.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الصحة بحكومة الحوثيين (غير معترف بها) طه المتوكل، نقلتها قناة "المسيرة" الفضائية الناطقة باسم الجماعة.

وأوضح المتوكل أن "نتائج تقييم المستشفيات العامة والمنشآت الطبية الخاصة، أكدت أن العدوان استهدف أكثر من 300 مستشفى ومرفق صحي منذ بدء عملياته".

وأضاف: أن "مئات سيارات الإسعاف لم تسلم من استهداف العدوان في جرائم مركَّبة قُتل خلالها المسعف والمصاب".

واتهم المتوكل التحالف بـ"استهداف القطاع الصحي عبر إفراغ البلد من الكوادر الطبية المؤهلة واستقطابهم للخارج".

ولم يصدر تعليق فوري من التحالف الذي تقوده السعودية، الذي سبق أن شدّد على التزامه القانون الدولي الإنساني، وتجنب قصف المرافق المدنية والصحية.

ويعاني اليمن حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015 يدعم تحالف عسكري بقيادة الجارة السعودية القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين المدعومين من إيران.

وخلّفت هذه الحرب أسوأ أزمة إنسانية، إذ بات 80 بالمئة من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات، في بلد يعاني انهياراً شبه تامّ في قطاعاته كافة، بخاصة الصحي، في ظلّ جائحة كورونا.