سياسة
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بريطانيا تعلن حادثة الطعن في ريدينغ "عملاً إرهابياً"
أعلنت الشرطة البريطانية، أن حادثة الطعن التي وقعت في مدينة ريدينغ السبت، والتي راح ضحيتها ثلاثة أشخاص "عملاً إرهابياً"، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "BBC".
بريطانيا تعلن حادثة الطعن في ريدينغ "عملاً إرهابياً"
نقلت "BBC" عن مصادر أمنية، أنه تم إلقاء القبض على المشتبه به في الحادثة، ويعتقد بأنه يحمل الجنسية الليبية. / AP
21 يونيو 2020

أعلنت الشرطة البريطانية، أن حادثة الطعن التي وقعت في مدينة ريدينغ السبت "عمل إرهابي".

جاء ذلك بعدما رفضت الشرطة في وقت سابق الأحد، تصنيف الحادثة بأنها "عمل إرهابي"، وأوكلت التحقيق فيها إلى شرطة مكافحة الإرهاب، حسب هيئة الإذاعة البريطانية "BBC".

وقالت شرطة منطقة ثيمس فالي، بالعاصمة لندن، في بيان، إن "شرطة مكافحة الإرهاب تتولى حالياً التحقيقات في الحادثة"

وأضافت أن "رئيس لجنة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة دين هايدون، أكد أن الحادثة عمل إرهابي".

وأسفرت حادثة الطعن التي وقعت في إحدى الحدائق العامة، عن مقتل 3 أشخاص وتعرض 3 آخرين لإصابات حرجة.

ووقعت الحادثة في حديقة ريدينغ التي شهدت تظاهرة مناهضة للعنصرية مساء السبت، غير أن منظميها قالوا إن الواقعة لا علاقة لها بالفعالية أو المشاركين فيها، بحسب "BBC".

ونقلت "BBC" عن مصادر أمنية، أنه جرى إلقاء القبض على المشتبه به في الحادثة، ويعتقد بأنه يحمل الجنسية الليبية.

وألقت الشرطة القبض على شاب (25 عاماً) في موقع الحادثة، دون الكشف عن هويته، غير أن تقارير إعلامية تشير إلى أن الشاب يعاني بعض الاضطرابات النفسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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