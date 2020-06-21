قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب السبت، لآلاف من أنصاره إنه طلب من المسؤولين الأمريكيين إبطاء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد واصفاً إياها بأنها "سلاح ذو حدين" أدت إلى اكتشاف عدد أكبر من حالات الإصابة.

وقال ترمب إن الولايات المتحدة أجرت الآن اختبارات لخمسة وعشرين مليون شخص وهو ما يزيد بكثير عن دول أخرى.

وأضاف ترمب أمام حشد انتخابي في تولسا بولاية أوكلاهوما لم يكن كثيرون يضعون كمامات خلاله "عند إجراء اختبارات بهذا الحجم ستجد عدداً أكبر من الأشخاص وعدداً أكبر من الحالات. ولذلك طلبت من معاونيّ إبطاء الاختبارات".

وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن ترمب كان يمزح بشأن دعوته لإبطاء الاختبارات. وأضاف: "كان يمزح بشكل واضح. إننا نتصدر العالم في الاختبارات وأجرينا أكثر من 25 مليون اختبار".

وقال ترمب إن الاجراءات التي اتخذها لحظر دخول مسافرين من الصين وأوروبا أنقذت "حياة مئات الآلاف". ولكنه قال إن أجهزة إعلام "الأخبار الكاذبة" لم تنسب إليه فضل فعل ما وصفه "بعمل خارق" للرد على الجائحة.

وفي حقيقة الأمر بدأت ولايات أمريكية كثيرة في تسجيل زيادات مثيرة للقلق في معدلات الإصابة بكورونا و لا سيما في الجنوب والغرب وذلك في الوقت الذي كان ترمب يتحدث فيه أمام أكبر تجمع في صالة مغلقة بالولايات المتحدة منذ شهور.

ويقول خبراء في الصحة إن توسيع اختبارات الكشف عن الفيروس يسهم في بعض، وإن لم يكن كل، الزيادة في الحالات. ويصفونها أيضاً بأنها وسيلة أساسية في مكافحة انتشار المرض الذي جرى اكتشافه فيما لا يقل عن 2.23 مليون شخص عبر الولايات المتحدة حتى يوم السبت.

وطبقاً لإحصاء لرويترز فقد أودى مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 119 ألف أمريكي حتى الآن .

وسجّلت الولايات المتّحدة مساء السبت أقلّ من 600 وفاة إضافيّة ناجمة عن فيروس كورونا خلال 24 ساعة، وفق إحصاء أعدّته جامعة جونز هوبكنز، وهو اليوم العاشر على التّوالي الذي تنخفض فيه حصيلة الوفيات في البلاد إلى ما دون الألف.

في السياق ذاته، ذكرت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب السبت، أن فحوصاً طبية أثبتت إصابة ستة أعضاء في الحملة بمرض كوفيد-19 وذلك قبيل مؤتمر انتخابي بمدينة تولسا في ولاية أوكلاهوما.

أثبتت الاختبارات إصابة ستة من أعضاء فريق حملة ترمب الانتخابية بعد إجراء المئات من الاختبارات، وتم تنفيذ إجراءات الحجر الصحي على الفور - مدير الاتصالات في حملة دونالد ترمب الانتخابية - تيم مورتو

وبعد أن كانتا البؤرة الأساسية لكوفيد-19 في الولايات المتحدة، نجحت نيويورك ونيوجيرسي في السيطرة على الوباء، لكنّ كوفيد-19 انتقل باتجاه الشمال الشرقي والغرب والجنوب وهو يتفشّى حالياً بوتيرة متسارعة في حوالى 20 ولاية أمريكية.

ونجحت الولايات المتحدة لفترة وجيزة في خفض عدد الإصابات الجديدة إلى ما دون 20 ألف إصابة يومياً لكنّ هذا العدد عاود الارتفاع منذ أيام متخطّياً عتبة الـ30 ألف إصابة.