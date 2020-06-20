سياسة
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تركيا.. إجمالي المتعافين من كورونا يرتفع إلى نحو 159 ألفاً
أعلنت تركيا السبت، ارتفاع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 158 ألفاً و828، بعد تسجيل 1312 حالة شفاء، كما أظهرت المعطيات تراجع أعداد المصابين الجدد إلى 1248 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
تركيا.. إجمالي المتعافين من كورونا يرتفع إلى نحو 159 ألفاً
إجمالي المتعافين من كورونا في تركيا يرتفع إلى نحو 159 ألفاً / AA
20 يونيو 2020

أعلنت تركيا السبت، ارتفاع إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 158 ألفاً و828، بعد تسجيل 1312 حالة شفاء.

وأفادت وزارة الصحة في معطياتها عن كورونا، بتسجيل 22 وفاة بالفيروس، لترتفع الحصيلة إلى 4 آلاف و927.

كما أظهرت المعطيات ارتفاع عدد المصابين إلى 186 ألفاً و493، بعد تشخيص 1248 حالة.

ووصل العدد الكلي لاختبارات الكشف عن كورونا إلى مليونين و904 آلاف و744.

وحسب المعطيات، يبلغ عدد المصابين في العناية المركزة 781، والموصولين بأجهزة التنفس، 318.

وفي معرض تعليقه على الإحصائيات الحديثة قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه عبر تويتر: "عدد المتعافين اليوم تخطى عدد الإصابات الجديدة. علينا أن نسدّ الفجوة تدريجياً عبر التدابير".

و حتى عصر السبت تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 8 ملايين و808 آلاف، توُفّي منهم ما يزيد على 463 ألفاً، وتعافى أكثر من 4 ملايين و657 ألفاً، وفق موقع Worldometer المختصّ برصد ضحايا الفيروس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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