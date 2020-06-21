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وزير الدفاع التركي خلوصي أقار ينفي ادعاءات تحرش سفن تركية بسفن فرنسية. وحكومة ليبيا ترفض التدخل المصري "السافر" في شؤونها الداخلية وتعده إعلان حرب.

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تركيا.. ادعاءات التحرش بسفينة فرنسية عارية عن الصحة

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار السبت، أن ادعاءات تحرش سفن تركية بسفن فرنسية لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة. [TRT عربي]

وقال أقار في رد على سؤال حول القضية: "عند التدقيق في المعلومات والوثائق والتسجيلات في سفننا وقواعدنا العسكرية، تبيّن لنا تماماً أن هذه الادعاءات لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة". [TRT عربي]

وفي وقت سابق زعم مسؤول بوزارة الدفاع الفرنسية في تصريح لوسائل إعلامية، أن البحرية التركية اعترضت سفينة فرنسية كانت تشارك في مهامّ لحلف شمال الأطلسي في المتوسط. [الأناضول]

حكومة ليبيا ترفض التدخل المصري "السافر" في شؤونها

استنكر رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري السبت، تصريحات السيسي حول الأزمة الليبية، واصفاً إياها بأنها "مساس بالسيادة وتدخل سافر في شؤون ليبيا‎‏". [TRT عربي]

وقال العميد عبد الهادي دراه الناطق باسم "غرفة عمليات سرت الجفرة" التابعة للجيش الليبي، إن "تصريحات السيسي بأن سرت والجفرة خط أحمر حسب وصفه هو تدخُّل سافر في شؤون بلادنا، ونعتبره إعلاناً واضحاً للحرب على ليبيا". [TRT عربي]

وكان السيسي قد ألمح في كلمة متلفزة عقب تفقده وحدات من القوات الجوية بمحافظة مطروح المصرية المتاخمة للحدود مع ليبيا، إلى إمكانية تنفيذ جيش بلاده "مهامّ عسكرية خارجية إذا تطلب الأمر"، معتبراً أن أي "تدخُّل مباشر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية". [TRT عربي]