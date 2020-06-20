سياسة
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حكومة اليمن: "الانتقالي" المدعوم إماراتياً نفّذ انقلاباً بسقطرى
نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر مسؤول بالحكومة اليمنية، أن "مليشيا المجلس الانتقالي" شنت هجوماً استهدف مؤسسات الدولة وممتلكات المواطنين، واقتحم المعسكرات والمقرات الحكومية.
حكومة اليمن: "الانتقالي" المدعوم إماراتياً نفّذ انقلاباً بسقطرى
الحكومة اليمنية تقول إن "مليشيا المجلس الانتقالي نفّذَت انقلاباً مكتمل الأركان في محافظة سقطرى" / AA
20 يونيو 2020

قالت الحكومة اليمنية مساء السبت، إن "مليشيا المجلس الانتقالي نفّذت انقلاباً مكتمل الأركان في محافظة سقطرى (أقصى جنوب شرقي البلاد)".

جاء ذلك في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية، لم تسمِّه.

وأوضح المصدر أن "ما أقدمت عليه مليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي في أرخبيل سقطرى يُعد انقلاباً مكتمل الأركان قوّض مؤسسات الدولة في المحافظة".

وأضاف المصدر: "هذه المليشيات شنّت هجوماً بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة، مستهدفة مؤسسات الدولة وممتلكات المواطنين، واقتحمت المعسكرات والمقرات الحكومية"، مشدداً على أن "الحكومة لن تقبل بهذا العبث".

ودعا المسؤول الحكومي التحالف بقيادة السعودية إلى إلزام المجلس "وقف العبث والفوضى والاعتداء الذي تقترفه مليشياته، وتنفيذ بنود اتفاق الرياض".

وفي سياق متصل نقلت وكالة الأناضول عن مصدر محلي، طلب عدم ذكر اسمه لكونه غير مخوَّل إليه الحديث إلى وسائل الإعلام، أن "مسلحي المجلس الانتقالي اعتقلوا العقيد عبد الرحمن الزافني قائد معسكر القوات الجوية في سقطرى، ونقلوه إلى مكان مجهول".

وأكدت وسائل إعلام محلية الخبر في نبأ عاجل، دون أن تذكر تفاصيل، ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من المجلس الانتقالي بشأن تلك الاتهامات.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما سماه "الإدارة الذاتية للجنوب"، وسط رفض عربي ودولي.

وفي 3 مايو/آيار الماضي، قال وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، إن المجلس الانتقالي متمسك بتمرده، ويحاول تفجير الوضع في محافظة أرخبيل سقطرى.

ويتحكم المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً في زمام الأمور بعدن منذ أغسطس/آب 2019، عقب قتال شرس مع القوات الحكومية انتهى بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثانٍ عليها، بعد انقلاب جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبو ظبي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وقّعت الحكومة والمجلس الانتقالي، بعد شهر من الاقتتال، اتفاقاً عُرف بـ"اتفاق الرياض"، يتضمن 29 بنداً لمعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في الجنوب، غير أن الطرفين يتبادلان الاتهامات بشأن المسؤولية عن عدم تنفيذ الاتفاق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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