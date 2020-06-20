سياسة
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أردوغان: ماضون في مساعدة المظلومين والمضطهَدين في العالم
قال الرئيس التركي بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، إن تركيا ستمضي قدماً في مساعدة المظلومين والمضطهدين دون النظر إلى دينهم وعرقهم، لتصبح صوتاً لهم في المحافل الدولية.
أردوغان: ماضون في مساعدة المظلومين والمضطهَدين في العالم
أكد الرئيس التركي أردوغان بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، أن بلاده ستمضي قدماً في مساعدة المظلومين والمضطهدين / AA Archive
20 يونيو 2020

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، إن بلاده ستمضي قدماً في مساعدة المظلومين والمضطهدين، وتكون صوتاً لهم في المحافل الدولية.

وأضاف أردوغان في تغريدة عبر تويتر بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، أنه لا يمكن لأحد في العالم أن ينعم بالرفاهية والأمن، ما لم تسُدِ العدالة والحق.

وأردف: "تركيا ستمضي قدماً في مساعدة المظلومين والمضطهدين دون النظر إلى دينهم وعرقهم لتصبح صوتاً لهم في المحافل الدولية".

وتابع: "بمناسبة 20 يونيو/حزيران، اليوم العالمي للاجئين، أحيّي باسم بلدي وشعبي إخوتي وأخواتي الذين هُجّروا قسراً من أراضيهم".

ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك فوراً للتعاون من أجل حل مشكلات اللاجئين في العالم.

واستطرد: "لا يمكننا إيجاد أي حل لمشكلات العالم وتهجير 79.5 مليون شخص قسراً، إذا أدرنا ظهورنا لهم وأغلقنا أعيننا وآذاننا عنهم".

وأرفق الرئيس التركي بتغريدته رسماً بيانياً، يظهر استضافة تركيا لـ4 ملايين لاجئ، باعتبارها أكبر دولة مستضيفة للاجئين بالعالم خلال آخر 7 سنوات.

واحتوى الرسم على معلومات تبين استفادة اللاجئين في تركيا من مختلف الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية وغيرها.

ويحتفل العالم باليوم العالمي للاجئيين في 20 يونيو/حزيران من كل عام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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