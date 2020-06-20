سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير الدفاع التركي: ادعاءات التحرش بسفينة فرنسية عارية عن الصحة
نفى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار السبت، ادعاءات تحرش سفن تركية بسفن فرنسية، مؤكداً أنها لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة. وأشار الوزير إلى أنهم أطلعوا الدول الحليفة والمسؤولين العسكريين والمدنيين في الناتو على جميع الوثائق التي تبيّن صحة ما تقوله تركيا.
وزير الدفاع التركي: ادعاءات التحرش بسفينة فرنسية عارية عن الصحة
وزير الدفاع التركي ينفي صحة مزاعم تحرُّش سفن تركية بسفن فرنسية / AA
20 يونيو 2020

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار السبت، أن ادعاءات تحرش سفن تركية بسفن فرنسية لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة.

وقال أقار في رد على سؤال حول القضية: "عند التدقيق في المعلومات والوثائق والتسجيلات في سفننا وقواعدنا العسكرية، تبيّن لنا تماماً أن هذه الادعاءات لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة".

وأشار إلى أنهم أطلعوا الدول الحليفة والمسؤولين العسكريين والمدنيين في مقر حلف شمال الأطلسي (الناتو) على جميع الوثائق، مؤكداً أن هذه الوثائق تبيّن صحة ما تقوله تركيا.

وشدّد أقار على أن أفراد القوات البحرية التركية أبدوا منذ البداية موقفاً بنّاءً ومتعاوناً وزودوا السفينة الفرنسية، بناءً على طلبها، بالوقود.

وأضاف: "تركيا دائماً تؤدي مهامها في الناتو على أكمل وجه".

وقال: "ننتظر من بعض حلفائنا أن يتصرفوا وفقاً لروح التعاون وفي إطار القواعد، لا باختلاق أجندات تهدف إلى خدمة المصالح السياسية".

وفي وقت سابق زعم مسؤول بوزارة الدفاع الفرنسية في تصريح لوسائل إعلامية، أن البحرية التركية اعترضت سفينة فرنسية كانت تشارك في مهامّ لحلف شمال الأطلسي في المتوسط.

بدورها أكّدت مصادر عسكرية تركية لوكالة الأناضول، عدم صحة المزاعم، وكشفت أن السفينة الحربية زوّدها الجانب التركي بالوقود قبل الحادثة المزعومة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us