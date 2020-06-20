سياسة
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"المخلب-النمر".. الجيش التركي يطهّر مواقع جديدة من الإرهاب
طهّر الجيش التركي مواقع جديدة من الإرهاب في إطار عملية "المخلب-النمر"، حسب بيان لوزارة الدفاع حول العملية الجارية ضد الإرهاب شمالي العراق. ونشرت وزارة الدفاع مشاهد لاستهداف أوكار إرهابيي PKK الإرهابي، قائلة إن "الخونة باتوا يبحثون عن حفرة للاختباء".
"المخلب-النمر".. الجيش التركي يطهّر مواقع جديدة من الإرهاب
أعلنت وزارة الدفاع التركية تطهير مواقع جديدة من الإرهابيين في إطار عملية "المخلب-النمر" / AA
20 يونيو 2020

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، تطهير مواقع جديدة من الإرهابيين، شمالي العراق، في إطار عملية "المخلب-النمر".

ونشرت وزارة الدفاع مشاهد لاستهداف أوكار إرهابيي تنظيم PKK الإرهابي، قائلة إن "الخونة باتوا يبحثون عن حفرة للاختباء".

وأضافت أن "أبطال المهامّ الخاصة التركية تمكنوا من تطهير أهداف جديدة في إطار المخلب-النمر، نتيجة عملية جوية استمرت طوال الليل".

وفجر الأربعاء انطلقت عملية "المخلب-النمر" في منطقة هفتانين شمالي العراق، ضد عناصر تنظيم PKK الإرهابي، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

وتُعتبر هذه العملية هي الثانية شمالي العراق ضدّ المنظمة الإرهابية، بعد "المخلب-النسر" التي انطلقت فجر الاثنين.

يُذكر أن تنظيم PKK الإرهابي يتخذ من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والبلدات، ويحتلّ عدداً كبيراً من القرى في المنطقة، ويشنّ هجمات على الداخل التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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