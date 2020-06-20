انتقد محافظ سقطرى اليمنية رمزي محروس السبت، عدم تصدِّي التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في أثناء محاولة الأخيرة السيطرة على حديبو عاصمة الأرخبيل، واصفاً الأمر بـ"الخذلان".

جاء ذلك في بيان نشره محروس على صفحته الرسمية بفيسبوك، في أول تعليق له عقب سيطرة قوات "الانتقالي" المدعومة إماراتياً على مدينة حديبو.

وقال محروس إن المحافظة "تعرّضت لخذلان وصمت مريب ممن كانت تنتظر مؤازرتهم"، في إشارة إلى التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، وتنتشر قواته في المنطقة.

وأوضح أن "مليشيات الانتقالي هاجمت على مدى الأسابيع الماضية معسكرات ومؤسسات الدولة وأسقطتها، ثم اجتاحت السبت مدينة حديبو"، مؤكداً أن "كل شبر من سقطرى يرفض الوصاية والعبث".

وفي وقت سابق السبت، سيطرت قوات "الانتقالي" على آخر معسكر للقوات الحكومية، وهو معسكر القوات الخاصة بحديبو، بعد انسحاب القوات الحكومية.

والجمعة تمكّنت المليشيات المدعومة إماراتياً من السيطرة على مقر السلطة المحلية بسقطرى، وذلك بعد ساعات من سيطرتها على مبنى مديرية أمن سقطرى الواقع بحديبو، مركز المحافظة.

ووصفت الحكومة لاحقاً سيطرة "الانتقالي" على مدينة حديبو بـ"التمرد والانقلاب الواضح على السلطة الشرعية"، متوعدةً بعدم القبول به أو التهاون معه.

وفي 13 مايو/أيار 2018، أعلن التحالف الذي تقوده الرياض وصول قوات سعودية إلى محافظة أرخبيل سقطرى، بهدف تدريب ومساندة القوات اليمنية، في خطوة جاءت في أعقاب الأزمة الحادة التي نشبت حينها بين الحكومة اليمنية والإمارات.‎

وفي الثلاثين من أبريل/نيسان والأول من مايو/أيار الماضيين، تمكنت القوات الحكومية من إفشال محاولتين لقوات تتبع "الانتقالي" وكتائب عسكرية متمردة موالية لها، لاقتحام حديبو.

وتصاعدت حدة الصراع في سقطرى التي تقع في إطار ما يُعرف بالمحافظات الجنوبية، عقب إعلان الانتقالي الجنوبي في 26 أبريل/نيسان الماضي، حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما سمّاه "الإدارة الذاتية للجنوب".

وسقطرى هي كبرى جزر أرخبيل يحمل الاسم ذاته ويتكوّن من 6 جزر، ويحتلّ موقعاً استراتيجياً في المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الإفريقي، قرب خليج عدن.