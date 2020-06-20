سياسة
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أردوغان: تركيا قريبة من دخول مصافّ أكبر 10 اقتصادات في العالم
كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده قريبة من دخول نادي العشرة الكبار اقتصادياً، مؤكداً أن المؤشرات على انتعاش اقتصاد تركيا قوية للغاية، إذ حققت نمواً اقتصادياً بمعدل 4.5% في الربع الأول من 2020.
أردوغان: تركيا قريبة من دخول مصافّ أكبر 10 اقتصادات في العالم
شدّد الرئيس التركي أردوغان على أن بلاده أصبحت قريبة جداً من دخول مصافّ أكبر 10 اقتصادات في العالم / AA
20 يونيو 2020

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده أصبحت قريبة جداً من دخول مصافّ أكبر 10 اقتصادات في العالم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي السبت عبر الفيديو كونفرانس، في مراسم افتتاح "سد قارص" الواقع في منطقة شرق الأناضول.

وأوضح أردوغان: "نحن اليوم قريبون أكثر من أي وقت مضى، من وضع تركيا في مصاف أكبر 10 اقتصادات في العالم" مؤكداً أن المؤشرات على انتعاش اقتصاد تركيا "قوية للغاية".

وأضاف أردوغان: "حققنا نمواً اقتصادياً بنسبة 4.5% في الربع الأول من العام الجاري رغم بدء انتشار كورونا في البلاد مارس/آذار الماضي".

وتابع: "نجحنا مجدداً في رفع احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية ليتجاوز 93 مليار دولار".

من جهة أخرى كشف أردوغان أن عدد السدود في تركيا ارتفع إلى 585 منذ تولي حزبه العدالة والتنمية السلطة في البلاد، بعد أن كان العدد 276 سداً.

كما أشار إلى تضاعف عدد منشآت الري في عموم تركيا بفضل الاستثمارات المائية التي فعّلتها الحكومة في الأعوام الماضية.

وشدّد على أن المسافة الكبيرة التي قطعتها تركيا في مجالي الديمقراطية والاقتصاد تجلت نتائجها الملموسة بشكل واضح خلال فترة تفشي وباء فيروس كورونا.

وأوضح أن البنية التحتية القوية التي تتمتع بها تركيا تشكّل أهمية حيوية من أجل تحقيق أهدافها في النظام العالمي السياسي والاقتصادي الذي سيتشكل من جديد بعد الوباء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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