سياسة
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المخلب النمر.. قصف 700 هدف لـPKK الإرهابي شمالي العراق
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، أن القوات المشاركة في عملية "المخلب النمر" قصفت أكثر من 700 هدف لتنظيم PKK الإرهابي، وسيطرت على نحو 150 مغارة منذ انطلاقها شمالي العراق.
المخلب النمر.. قصف 700 هدف لـPKK الإرهابي شمالي العراق
تعتبر هذه العملية هي الثانية في شمالي العراق ضد التنظيم الإرهابي / AA
20 يونيو 2020

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، أن القوات المشاركة في عملية "المخلب النمر" قصفت أكثر من 700 هدف لتنظيم PKK الإرهابي، منذ انطلاقها شمالي العراق.

ونفذ أقار جولة تفقدية على نقطة عسكرية قريبة من منطقة عملية "المخلب النمر"، رفقة قيادات الجيش التركي، لمتابعة سير العملية من مركز القيادة على الشريط الحدودي.

وأشار أقار إلى أن القوات المسلحة التركية اقتحمت ودمّرت أوكار ومخابئ الإرهابيين فوق رؤوسهم في إطار العملية العسكرية.

وقال: "جرى منذ بداية العملية السيطرة على نحو 150 مغارة وكمية كبيرة من الذخائر وتدمير أكثر من 160 عبوة متفجرة فضلاً عن قصف أكثر من 700 هدف".

وانطلقت عملية "المخلب النمر"، فجر الأربعاء، في منطقة "حفتانين" شمالي العراق، ضد عناصر تنظيم PKK الإرهابي، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

وتعتبر هذه العملية هي الثانية في شمالي العراق ضد التنظيم الإرهابي، بعد "المخلب النسر" التي انطلقت فجر الاثنين الماضي.

يذكر أن تنظيم PKK الإرهابي، يتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلاً لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات، وتحتل عدداً كبيراً من القرى في المنطقة، وتشن هجمات على الداخل التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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