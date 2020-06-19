سياسة
2 دقيقة قراءة
مجلس حقوق الإنسان الأممي يدين "العنصرية والتمييز" بعد مقتل فلويد
تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة، مشروع قانون يدين بشدة "العنصرية والتمييز الممنهجَين" ضد الأفارقة والمنحدرين من أصول إفريقية، من دون الإشارة إلى الولايات المتحدة.
مجلس حقوق الإنسان الأممي يدين "العنصرية والتمييز" بعد مقتل فلويد
مجلس حقوق الإنسان الأممي يدين العنصرية والتمييز ضد أصحاب البشرة السوداء / Reuters
19 يونيو 2020

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة، مشروع قانون يدين بشدة "العنصرية والتمييز الممنهجين"، من دون الإشارة إلى الولايات المتحدة.

ومشروع القانون قدمته بعض الدول الإفريقية في جلسة الدورة الـ43، التي اختتمت في مدينة جنيف السويسرية عقب مقتل جورج فلويد، الأمريكي من أصول إفريقية، على يد الشرطة بولاية مينيسوتا.

ووافق المجلس المؤلف من 47 عضواً بالإجماع على مشروع القانون الذي يدين بشدة العنصرية والتمييز الممنهجين ضد ذوي البشرة السمراء.

وقد أعطي القرار تفويضاً لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشال باشليت، للتحقيق في تدخُّل الإدارة الأمريكية ضد "الاحتجاجات السلمية المعادية للعنصرية".

وبناءً على ذلك، ستقدم باشليت التقرير الذي سيجري إعداده بعد التحقيق وتقديمه للمجلس في يونيو/حزيران 2021.

كما ستبلغ باشليت المجلس بانتظام عن "وحشية الشرطة" ضد الأفارقة والمنحدرين من أصول إفريقية.

وجرى تغيير نصف القرار الأول الذي قدمته بوركينا فاسو نيابة عن البلدان الإفريقية نتيجة عدم موافقة البلدان عليها.

وفي النص الجديد الذي قُبل، غابت الإشارة إلى الولايات المتحدة بشكل مباشر.

وفي 18 يونيو/حزيران 2018، غادرت الولايات المتحدة مجلس حقوق الإنسان بعدما اتهمته بـ"معاداة إسرائيل".

ومنذ تشكيل مجلس حقوق الإنسان عام 2006، تشكلت 31 لجنة تحقيق وبعثات لتقصي الحقائق، وحتى الآن لم تحقق أي لجنة في أي دولة غربية.

وأثار مقتل فلويد على يد الشرطي ديريك تشوفين بولاية مينيسوتا في 25 مايو/أيار الماضي، غضباً في المجتمع الأمريكي، حيث اندلعت على إثرها مظاهرات حاشدة امتدت إلى جميع أنحاء الولايات المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us