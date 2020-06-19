تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة، مشروع قانون يدين بشدة "العنصرية والتمييز الممنهجين"، من دون الإشارة إلى الولايات المتحدة.

ومشروع القانون قدمته بعض الدول الإفريقية في جلسة الدورة الـ43، التي اختتمت في مدينة جنيف السويسرية عقب مقتل جورج فلويد، الأمريكي من أصول إفريقية، على يد الشرطة بولاية مينيسوتا.

ووافق المجلس المؤلف من 47 عضواً بالإجماع على مشروع القانون الذي يدين بشدة العنصرية والتمييز الممنهجين ضد ذوي البشرة السمراء.

وقد أعطي القرار تفويضاً لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشال باشليت، للتحقيق في تدخُّل الإدارة الأمريكية ضد "الاحتجاجات السلمية المعادية للعنصرية".

وبناءً على ذلك، ستقدم باشليت التقرير الذي سيجري إعداده بعد التحقيق وتقديمه للمجلس في يونيو/حزيران 2021.

كما ستبلغ باشليت المجلس بانتظام عن "وحشية الشرطة" ضد الأفارقة والمنحدرين من أصول إفريقية.

وجرى تغيير نصف القرار الأول الذي قدمته بوركينا فاسو نيابة عن البلدان الإفريقية نتيجة عدم موافقة البلدان عليها.

وفي النص الجديد الذي قُبل، غابت الإشارة إلى الولايات المتحدة بشكل مباشر.

وفي 18 يونيو/حزيران 2018، غادرت الولايات المتحدة مجلس حقوق الإنسان بعدما اتهمته بـ"معاداة إسرائيل".

ومنذ تشكيل مجلس حقوق الإنسان عام 2006، تشكلت 31 لجنة تحقيق وبعثات لتقصي الحقائق، وحتى الآن لم تحقق أي لجنة في أي دولة غربية.

وأثار مقتل فلويد على يد الشرطي ديريك تشوفين بولاية مينيسوتا في 25 مايو/أيار الماضي، غضباً في المجتمع الأمريكي، حيث اندلعت على إثرها مظاهرات حاشدة امتدت إلى جميع أنحاء الولايات المتحدة.