أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه الجمعة، أن أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا تواصل انخفاضها في عموم البلاد.

وقال الوزير في تغريدة عبر تويتر، إن ولايتَي إسطنبول وأنقرة سجلتا أدنى معدل إصابات خلال الأسبوع الأخير.

وأشار إلى أن عدد المتعافين فاق أعداد المصابين الجدد لليوم الثاني، مشدداً على مواصلة التزام التدابير المتخذة للحد من انتشار الفيروس.

ووفق تحديث وزارة الصحة التركية، سجلت تركيا 1494 حالة شفاء اليوم، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 157 ألفاً و516.

ووصل عدد الإصابات إلى 185 ألفاً و245، على إثر تسجيل ألف و214 إصابة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وشهدت البلاد الجمعة، 23 حالة وفاة بفيروس كورونا، لتبلغ الحصيلة 4 آلاف و905.

وارتفع العدد الكلي لاختبارات الكشف عن الفيروس إلى مليونين و863 ألفاً و632، بعد إجراء 41 ألفاً و316 اختباراً جديداً.

وحسب المعطيات، بلغ عدد المصابين في العناية المركزة 769، وعدد الخاضعين لأجهزة التنفس الصناعي 310.