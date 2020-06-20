سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 20 يونيو/حزيران 2020
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خلاصات من TRT عربي: 20 يونيو/حزيران 2020
مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس يقول إن انتشار كورونا "يتسارع" / AFP
20 يونيو 2020

أهم الأحداث:

منظمة الصحة العالمية تُحذِّر من أن العالم دخل مرحلة جديدة وخطيرة من وباء كورونا، والمجلس الانتقالي الجنوبي يسيطر على مقر السلطة بسقطرى اليمنية والحكومة تعده تمرداً.

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      منظمة الصحة العالمية: العالم دخل مرحلة جديدة وخطيرة من وباء كورونا

        حذرت منظمة الصحة العالمية الجمعة، من أن العالم دخل "مرحلة خطيرة" من وباء كورونا، مع بدء الدول تخفيف قيود العزل والتنقل. [TRT عربي]

        وأعلن مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي افتراضي، أن جائحة فيروس كورونا "تتسارع"، وأن أكثر من 150 ألف حالة سجلت أمس، في أعلى حصيلة خلال يوم واحد حتى الآن. [رويترز]

        وتابع: "الكثير من الناس بالتأكيد تعبوا من البقاء ببيوتهم والدول ترغب في إعادة فتح مجتمعاتها واقتصاداتها، لكن فيروس كورونا يواصل التفشي سريعاً، ويبقى مميتاً، ولا يزال غالبية الناس عرضة له".[TRT عربي]

        المجلس الانتقالي الجنوبي يسيطر على السلطة بسقطرى اليمنية والحكومة تعده تمرداً

        سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً الجمعة، على مقر السلطة المحلية بمحافظة أرخبيل سقطرى اليمنية، عقب انسحاب القوات الحكومية. [الأناضول]

        ويأتي هذا التطور بعد ساعات من سيطرة قوات "الانتقالي" على مبنى مديرية أمن سقطرى الواقع بمدينة حديبو، عقب مواجهات مع القوات الحكومية، وفق تصريحات مسؤول محلي للأناضول. [الأناضول]

        من جانبها، وصفت الحكومة اليمنية، سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، على مؤسسات الدولة في محافظة أرخبيل سقطرى، وقصف المدنيين بأنه "اعتداء غاشم وتمرد وانقلاب واضح على السلطة الشرعية". [الأناضول]

        مصدر:TRT عربي - وكالات
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