سياسة
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منظمة الصحة العالمية: العالم دخل مرحلة جديدة وخطيرة من وباء كورونا
حذرت منظمة الصحة العالمية من أن العالم دخل "مرحلة خطيرة" من جائحة كورونا، مع بدء الدول تخفيف قيود العزل والتنقل. وأكد مدير منظمة الصحة العالمية أن إجراءات مثل التباعد الاجتماعي وارتداء كمامات وغسيل الأيدي لا تزال مهمة.
منظمة الصحة العالمية: العالم دخل مرحلة جديدة وخطيرة من وباء كورونا
مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم يقول إن العالم في مرحلة جديدة وخطيرة من وباء كورونا / Reuters
19 يونيو 2020

حذرت منظمة الصحة العالمية الجمعة، من أن العالم دخل "مرحلة خطيرة" من وباء كورونا، مع بدء الدول تخفيف قيود العزل والتنقل.

وأعلن مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي افتراضي، أن جائحة فيروس كورونا "تتسارع"، وأن أكثر من 150 ألف حالة سجلت أمس، في أعلى حصيلة خلال يوم واحد حتى الآن.

وتابع: "الكثير من الناس بالتأكيد تعبوا من البقاء ببيوتهم والدول ترغب في إعادة فتح مجتمعاتها واقتصاداتها، لكن فيروس كورونا يواصل التفشي سريعاً، ويبقى مميتاً، ولا يزال غالبية الناس عرضة له".

وقال غيبريسوس إن حوالي نصف الحالات المعلن عنها الجديدة كانت من الأمريكتين، بأعداد كبيرة أيضاً من جنوب آسيا والشرق الأوسط.

وحذّر في الوقت نفسه، من استمرارية انتشار الفيروس السريع، مشدداً على أن إجراءات مثل التباعد الاجتماعي وارتداء كمامات وغسيل الأيدي لا تزال مهمة.

وأشار مدير عام منظمة الصحة إلى أن التأثير سيكون صعباً بشكل خاص على اللاجئين، الذين يعيش أكثر من 80% منهم في دول نامية.

وقال: "علينا واجب مشترك لفعل كل ما بوسعنا للوقاية والاكتشاف والاستجابة لعدوى كوفيد-19 التي تنتشر بين اللاجئين في المستشفيات".

من جانبها، دعت السلطات الصحية الإيطالية الجمعة، إلى "توخي الحذر"، بعد ملاحظة "مؤشرات منذرة حول انتقال عدوى" كورونا الأسبوع الماضي، لا سيما في روما، مشيرةً إلى أن "انتقال الفيروس لا يزال قوياً".

وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 8 ملايين و641 ألفاً، توفي منهم ما يزيد على 457 ألفاً، وتعافى أكثر من 4 ملايين و568 ألفاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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