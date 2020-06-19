سياسة
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شاهد.. طائرات مسيّرة تركية تحيّد عناصر من PKK الإرهابي شمالي العراق
أعلن الجيش التركي تحييد 4 إرهابيين، في إطار عملية "المخلب-النمر" المستمرة ضد تنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق. ويواصل الجيش التركي العملية بنجاح كما هو مخطط لها.
شاهد.. طائرات مسيّرة تركية تحيّد عناصر من PKK الإرهابي شمالي العراق
طائرات مسيرة تركية تحيد عناصر من PKK الإرهابي شمالي العراق / AA
19 يونيو 2020

أعلن الجيش التركي تحييد 4 إرهابيين، في إطار عملية "المخلب-النمر" المستمرة ضد تنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق.

ونشرت وزارة الدفاع التركية، لقطات توثق ملاحقة طائرة مسيّرة لعناصر PKK الإرهابي والقضاء عليهم في أحد الجبال شمالي العراق.

ويواصل الجيش التركي العملية بنجاح كما هو مخطط لها.

وفي وقت سابق الجمعة، زار وزير الدفاع خلوصي أقار وقادة الجيش مركز إدارة عمليات "مخلب النمر" على الشريط الحدودي بولاية ش رناق.

ورافق أقار في زيارته، رئيس الأركان الفريق أول يشار غولر، وقادة القوات البرية أوميت دوندار، والجوية حسن كوجوك آق يوز، والبحرية عدنان أوزبال.

وانطلقت عملية "مخلب النمر" فجر الأربعاء، في منطقة "حفتانين" شمالي العراق، ضد عناصر منظمة PKK وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

وتعتبر هذه العملية هي الثانية في شمالي العراق ضد التنظيم الإرهابي، بعد "مخلب النسر" التي انطلقت فجر الاثنين الماضي.

يذكر أن تنظيم PKK الإرهابي، يتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلاً له، وينشط في العديد من المدن والبلدات، ويحتل عدداً كبيراً من القرى في المنطقة، ويشن هجمات على الداخل التركي انطلاقاً من الأراضي العراقية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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