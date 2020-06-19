سياسة
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موديز تعدل النظرة المستقبلية لثمانية بنوك إماراتية من مستقرة إلى سلبية
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن تعديل النظرة المستقبلية يعكس الضعف المحتمل الملموس في الوضع الائتماني المنفرد للبنوك، في ظل بيئة تشغيلية زاخرة بالتحديات في الإمارات، بسبب تفشي فيروس كورونا والتحديات الاقتصادية القائمة الموجودة مسبقاً.
موديز تعدل النظرة المستقبلية لثمانية بنوك إماراتية من مستقرة إلى سلبية
موديز تعدل النظرة المستقبلية لثمانية بنوك إماراتية من مستقرة إلى سلبية / Reuters
19 يونيو 2020

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الجمعة، إنها عدلت نظرتها المستقبلية إلى ثمانية بنوك في الإمارات من مستقرة إلى سلبية في ظل تفشِّي فيروس كورونا.

وتشمل البنوك الثمانية بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبو ظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، وHSBC الشرق الأوسط، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك الفجيرة الوطني.

وأشارت الوكالة إلى أن تعديل النظرة المستقبلية يعكس "الضعف المحتمل الملموس في الوضع الائتماني المنفرد للبنوك، في ظل بيئة تشغيلية زاخرة بالتحديات في الإمارات، بسبب تفشِّي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط والتحديات الاقتصادية القائمة الموجودة مسبقاً".

وقبل أيام، توقَّع مصرف الإمارات المركزي انكماش الاقتصاد بنسبة 3.6% خلال 2020، مقابل نمو 1.7% العام السابق.

يأتي ذلك بضغط حالة التباطؤ العام في الأنشطة الرئيسية، بسبب الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا.

وأوضح المركزي في التقرير الربعي، أن التقديرات تشير إلى انخفاض الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.1% خلال العام الحالي، وسط تباطؤ نمو الائتمان والتوظيف وهبوط المعنويات الاقتصادية وتراجع أسعار العقارات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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