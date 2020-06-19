سياسة
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ميركل تحذّر: الاتحاد الأوروبي يواجه أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية
قال المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن الاتحاد الأوروبي يواجه أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية، حسب ما نقلت وكالة بلومبيرغ عن مسؤولين مطّلعين. وأشارت ميركل إلى أن ذلك سيقود إلى أوقات عصيبة للغاية.
ميركل تحذّر: الاتحاد الأوروبي يواجه أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية
صرّحت ميركل بأن الاتحاد الأوروبي يواجه أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية / AFP
19 يونيو 2020

حذرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل يوم الجمعة، الزعماء الأوروبيين من أن الاتحاد الأوروبي يواجه أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية، حسب ما نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مسؤولين مطّلعين.

وقالت ميركل إن ذلك سيقود إلى أوقات عصيبة للغاية، متسائلة عما إذا كان الناس فهموا تماماً ماذا يعني ذلك.

ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه كل المصلحة في وضع خطة للتعافي (من أزمة الركود) بحلول نهاية الصيف، أي قبل أحداث مثل الانتخابات الأمريكية الخريف المقبل.

وشددت على ضرورة أن يلتقي زعماء الاتحاد الأوروبي وجهاً لوجه في أقرب وقت ممكن.

وقالت المستشارة الألمانية إن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي متفقة حول ضرورة الحصول على دين مشترك لتمويل خطة تعافي التكتل من آثار كورونا.

لكن مع ذلك، أشارت ميركل إلى وجود خلافات حول حجم خطة التعافي وطريقة توزيعها بين منح وقروض، واعتبرت أنه "لا مبالغة في القول إننا نواجه أكبر تحدٍّ اقتصادي في تاريخ الاتحاد الأوروبي".

وتأتي تصريحات ميركل في ظل مواجهة العالم لفيروس كورونا والأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها حتى في أكثر الدول تقدماً.

وحتى ظهر الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 8 ملايين و609 آلاف، توفي منهم ما يزيد على 456 ألفاً، وتعافى أكثر من 4 ملايين و559 ألفاً، وفق موقع ورلدوميتر.

وبلغ في اليوم ذاته، عدد الإصابات بالفيروس في ألمانيا وحدها، أكثر من 190 ألفاً، بينهم نحو 9 آلاف حالة وفاة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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