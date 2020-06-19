شارك وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى وارانك الجمعة، في مراسم اختبار أول محرك صاروخ محلي متوسط المدى.

وجرى اختبار المحرك (TEI-TJ300) في منشأة شركة توساش لصناعة المحركات (TEI) بولاية إسكي شهير.

وفي كلمة عقب اختبار النموذج الأولي للمحرك بنجاح، قال وارانك إن المحرك الذي طوّره مهندسون أتراك يحمل أهمية كبيرة في الارتقاء أكثر بالصناعات الدفاعية.

وأوضح أن هذا النوع من المحركات صُمِّم للاستخدام في الصواريخ المضادة للسفن متوسطة المدى. كما لفت إلى إمكانية استخدام المحرك في العديد من المنصات.

وأشار إلى أنه على الرغم من صغر حجم المحرك، فإنه قادر على إنتاج قوة تناهز نحو 400 حصان.

ونوه الوزير بأن مختبر المحركات في الشركة محلي أيضاً بشكل كامل. ولفت أيضاً إلى مشاركته العام الماضي في المكان نفسه لاختبار محرك مروحية "غوك بي" التركية متعددة الأغراض.