سياسة
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البرازيل تستعرض أكثر من 2000 جهاز تنفس صناعي وصلت من تركيا
استعرضت البرازيل أكثر من 2000 جهاز تنفس صناعي وصلت من تركيا إلى البلاد ووزعت على المشافي، في حين قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي إن رؤية جملة "صنع في تركيا" على أجهزة التنفس الصناعي في مستشفيات البرازيل "أمر يدعو للفخر".
البرازيل تستعرض أكثر من 2000 جهاز تنفس صناعي وصلت من تركيا
2072 جهاز تنفس صناعي وصلت من تركيا إلى البرازيل ووزعت على مستشفيات ساو باولو الحكومية ومناطق أخرى / Twitter
19 يونيو 2020

أعرب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى ورانك، عن فخره حيال إرسال بلاده 2072 جهاز تنفس صناعي محلي الصنع إلى البرازيل في إطار مكافحة فيروس كورونا.

وأوضح ورانك في تغريدة، الجمعة، أن رؤية جملة "صنع في تركيا" على أجهزة التنفس الصناعي في مستشفيات البرازيل "أمر يدعو للفخر".

وأشار الوزير التركي إلى أن حاكم ولاية ساو باولو البرازيلية، جواو دوريا، نشر عبر حسابه على تويتر صوراً لأجهزة التنفس الصناعية التركية في المستشفيات الحكومية.

وذكر دوريا في تغريدته أن 2072 جهاز تنفس صناعي وصلت من تركيا إلى البرازيل، ووزعت على مستشفيات ساو باولو الحكومية ومناطق أخرى.

وأكد أن أجهزة التنفس المستوردة من تركيا ستمكن من مضاعفة عدد وحدات العناية المركزة، وأنه لن يتم حرمان أي مريض بكورونا من العلاج.

جدير بالذكر أن تركيا أرسلت منذ بداية انتشار كورونا مساعدات طبية إلى عشرات الدول، لدعم جهود مكافحة كورونا، في مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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