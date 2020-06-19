أعرب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى ورانك، عن فخره حيال إرسال بلاده 2072 جهاز تنفس صناعي محلي الصنع إلى البرازيل في إطار مكافحة فيروس كورونا.

وأوضح ورانك في تغريدة، الجمعة، أن رؤية جملة "صنع في تركيا" على أجهزة التنفس الصناعي في مستشفيات البرازيل "أمر يدعو للفخر".

وأشار الوزير التركي إلى أن حاكم ولاية ساو باولو البرازيلية، جواو دوريا، نشر عبر حسابه على تويتر صوراً لأجهزة التنفس الصناعية التركية في المستشفيات الحكومية.

وذكر دوريا في تغريدته أن 2072 جهاز تنفس صناعي وصلت من تركيا إلى البرازيل، ووزعت على مستشفيات ساو باولو الحكومية ومناطق أخرى.

وأكد أن أجهزة التنفس المستوردة من تركيا ستمكن من مضاعفة عدد وحدات العناية المركزة، وأنه لن يتم حرمان أي مريض بكورونا من العلاج.

جدير بالذكر أن تركيا أرسلت منذ بداية انتشار كورونا مساعدات طبية إلى عشرات الدول، لدعم جهود مكافحة كورونا، في مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا.