سحب موقع فيسبوك إعلانات نشرتها الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب تهاجم "اليسار المتطرف" وتظهر مثلثاً أحمر مقلوباً، الرمز الذي كان يستخدمه النازيون للإشارة إلى سجناء سياسيين في معسكرات الاعتقال.

وقال متحدث باسم منصة التواصل الاجتماعي العملاقة الخميس: "سحبنا هذه المنشورات والإعلانات لأنّها تنتهك قواعدنا بشأن (خطاب) الكراهية".

وكانت صحيفة واشنطن بوست أشارت بداية إلى هذه المضامين الإشكالية المنشورة في فيسبوك وتتضمن المثلث الأحمر، قبل أن تسحبها المنصة.

وقال مدير قواعد الأمن السيبراني لدى فيسبوك ناتانييل غليشر رداً على أسئلة في الكونغرس الأمريكي ،الخميس، بشأن مقال واشنطن بوست: "نحن لا نسمح (بنشر) رموز تمثل منظمات بغيضة أو أيديولوجيات كراهية ما لم يكن ذلك لإدانتها".

وكان النازيون يضعون هذا الرمز على المعتقلين السياسيين اليساريين.

ويظهر المثلث في بعض إعلانات الحملة المدفوعة لترمب ونائبه مايك بنس.

ويهاجم المنشور "حشود جماعات اليسار المتطرف الخطيرة"، ويدعو المدونين إلى التوقيع على عريضة ضد "انتيفا" أو المناهضين للفاشية الذين سبق للرئيس الأمريكي أن اتهمهم، من دون أدلة، بالتسبب بأضرار مادية خلال التظاهرات الأخيرة المناهضة لعنف الشرطة.

ويأتي ذلك قبل نحو 140 يوماً من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ويتيح فيسبوك الإعلانات ذات الطابع السياسي، ويرفض إخضاع تصريحات المرشحين والنواب لنظامه الخاص للتحقق من الوقائع. غير أنّها تخضع للقواعد العامة المتعلقة بالإرهاب وتمجيد العنف أو حتى المعلومات المضللة حول عمليات انتخابية.