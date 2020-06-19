زار وزير الدفاع التركي خلوصي أقار وقادة الجيش، الجمعة، مركز إدارة عمليات "مخلب النمر" المستمرة شمالي العراق ضد إرهابيي PKK، على الشريط الحدودي بولاية شرناق.

ورافق أقار في زيارته رئيس الأركان الفريق أول يشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، وقائد القوات الجوية حسن كوجوك آق يوز، بالإضافة إلى قائد القوات البحرية عدنان أوزبال.

ونشرت وزارة الدفاع التركية، فجر الجمعة، مقطعاً مصوراً يرصد لحظات قيام عناصر الكوماندوز المشاركة في عملية "مخلب النمر" بمنطقة "هفتانين" شمالي العراق، بضرب أهداف إرهابية.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها الوزارة التركية على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأشارت الوزارة في تغريدتها إلى أن العملية تتواصل بنجاح كما هو مخطط لها، وأن عناصر الكوماندوز تواصل تدمير ملاجئ ومخابئ ومواقع تنظيم PKK الإرهابي هناك.

وانطلقت عملية "مخلب النمر"، فجر الأربعاء الماضي، في منطقة "هفتانين" شمالي العراق، ضد عناصر تنظيم PKK الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية.

وتعد هذه العملية الثانيةَ شمالي العراق ضد التنظيم الإرهابي، بعد عملية "مخلب النسر" التي انطلقت فجر الاثنين الماضي.

يذكر أن تنظيم PKK الإرهابي يتخذ من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في العديد من المدن والبلدات ويحتل عدداً كبيراً من القرى في المنطقة، ويشن هجمات على الداخل التركي انطلاقاً من الأراضي العراقية.