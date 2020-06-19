سياسة
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هجوم إلكتروني يستهدف مؤسسات الحكومة الأسترالية بكافة قطاعاتها
تعرضت مؤسسات الحكومة الأسترالية بقطاعاتها كافة إلى هجوم إلكتروني، بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء سكوت موريسون الذي قال إن وتيرة الهجمات الإلكترونية تتسارع منذ شهور، في حين لم يعلن عن خسائر الهجوم وآثاره.
هجوم إلكتروني يستهدف مؤسسات الحكومة الأسترالية بكافة قطاعاتها
قال موريسون إنهم يعلمون أنه هجوم متطور تنفذه جهة مدعومة من دولة نظراً لنطاق الاستهداف وطبيعته / AFP
19 يونيو 2020

قال رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، الجمعة، إن هجوماً إلكترونياً استهدف مؤسسات الحكومة بقطاعاتها كافة، من صناعة وهيئات سياسية وتعليم وصحة وخدمات أساسية.

وأوضح موريسون، في مؤتمر صحفي، أن حجم الهجوم الإلكتروني وطبيعته يشيران إلى أن وراءه جهة مدعومة من "دولة ما"، لكنه لم يحدد هوية الدولة المفترضة.

وأردف موضحاً أن "الهجمات استهدفت الحكومة بكافة مستوياتها وتنظيمات سياسية وشركات تقديم الخدمات الأساسية، وجهات تعمل في البنية التحتية".

وتابع قائلاً: "نعلم أنه هجوم متطور تنفذه جهة مدعومة من دولة نظراً لنطاق الاستهداف وطبيعته".

وكشف رئيس وزراء أستراليا أن وتيرة الهجمات الإلكترونية تتسارع منذ شهور، لكنه لم يعلن عن خسائر الهجوم وآثاره.

ورفض الإجابة عن سؤال وجه له إن كانت بكين هي التي تقف وراء هذا الهجوم أم لا، في حين تقول أنباء تناقلتها صحف محلية إن الصين هي الدولة التي يقصدها رئيس الوزراء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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