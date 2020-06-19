قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس، إن "الانفصال الكامل" بين اقتصاد بلاده ونظيره الصيني المتداخلين يبقى خياراً سياسياً محتملاً لإدارته.

وأضاف ترمب في تغريدة: "الولايات المتحدة بالتأكيد تحتفظ بخيار لسياسة تتبعها، في ظل ظروف متعددة، لانفصال كامل عن الصين. شكراً!".

وأوضح أنه يكتب ذلك في سياق رده على تعليقات للممثل التجاري في إدارته، روبرت لايتهايزر، الذي كان على رأس مفاوضات واشنطن مع بكين خلال الحرب التجارية.

وقال لايتهايزر أمام لجنة في الكونغرس، الأربعاء، إن الصين حتى الآن ملتزمة بشروط اتفاق يخفف من الخلاف، وإن الانفكاك الكامل بين الاقتصادين العملاقين في الوقت الراهن "مستحيل".

وأضاف الممثل التجاري: "هذا كان خياراً لسياسة قبل سنوات، لكنني لا أظن أنه سياسة أو خيار منطقي لسياسة في هذه اللحظة".