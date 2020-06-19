ندّد وزير الخارجيّة الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، بـ"أكاذيب" مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون الذي يستعدّ لنشر كتاب ينتقد فيه الرئيس دونالد ترمب بشدّة.

وقال بومبيو في بيان: "من المحزن والخطير في ذات الوقت أن يكون الدّور العام الأخير لجون بولتون هو دور الخائن الذي أضرّ بأمريكا من خلال انتهاكه الثقة المقدّسة مع شعبها".

وأضاف: "لم أقرأ الكتاب، ولكن وفقاً للمقتطفات المنشورة، فإنّ جون بولتون ينشر عدداً من الأكاذيب وأنصاف حقائق، وأُخرى كاذبة تماماً".

وتابع بومبيو: "إلى أصدقائنا في أنحاء العالم كافّة: أنتم تعلمون أنّ أمريكا الرئيس ترمب هي قوّة للخير في العالم".

وأعلن المستشار السابق للرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون في مقتطف من مقابلة نُشر الخميس، أنّ ترمب "غير مؤهّل لمنصب" الرئاسة، وذلك قبل الصدور المرتقب لكتابه بشأن مهماته في البيت الأبيض الأسبوع المقبل.

ونشرت وسائل إعلام أمريكية مقتطفات من كتاب بولتون المثير للجدل داخل الأوساط السياسية، والذي التجأ ترمب بسببه إلى القضاء لمنع نشره.

الكتاب الذي يحكي مرحلة تاريخية مهمة للإدارة الأكثر إثارة للجدل في تاريخ الولايات المتحدة، أظهرت مقتطفاته المنشورة تناقضاً كبيراً في إدارة ترمب، وصورته رجلاً غير مطلع على العالم، وأخرجته في صورة الرجل الذي يسعى فقط للفوز بدورة انتخابية أخرى.

ورفعت الحكومة الأمريكية دعوى لمنع بولتون من نشر الكتاب، مشيرة إلى مخاطر تمس الأمن القومي، وهي تسعى إلى انعقاد جلسة بالمحكمة اليوم الجمعة.

ورفضت دار النشر "سايمون اند شوستر" الاتهامات، وقالت إنها وزعت بالفعل "مئات الآلاف من النسخ".