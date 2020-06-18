قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن الجنرال الانقلابي خليفة حفتر "لا شرعية له في ليبيا، لذلك يجب ألا يجلس إلى طاولة التفاوض".

وأوضح جاوش أوغلو خلال مقابلة مع قناة CNN TURK الخميس، إن الجهود المبذولة خلال مباحثات برلين وموسكو لإعلان وقف إطلاق نار باءت بالفشل بسبب موقف حفتر. وأضاف: "ليس لحفتر أي صلاحية وبالأساس لا شرعية له".

وبيّن أن "شخصاً انقلابياً مثل حفتر يريد الاستيلاء على البلد والسلطة، عوضاً عن وقف إطلاق النار، يجب ألا يكون طرفاً في طاولة التفاوض، وينبغي عدم مخاطبته".

وقال جاوش أوغلو إنه "من الممكن توسيع نطاق التعاون الأمني مع الحكومة الليبية في المرحلة المقبلة".

وشدد على أن تركيا ستواصل تقديم جميع أشكال الدعم للحكومة الشرعية في ليبيا.

وأضاف: "في الماضي كانت لدينا اتفاقية تعاون عسكري، وكانت لدينا مذكرة تفاهم، ولقد قمنا بتحديث إحداها، ووقَّعنا عليها من جديد، ووقعنا في اليوم نفسه الاتفاقية الخاصة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية".

وتابع: "من الممكن توسيع نطاق هذا التعاون في المرحلة المقبلة، وبمجرد توسيعه تُمْكن أيضاً مراجعة نطاق الاتفاقية وتوسيعه، إذ يمكن تعديلها حسب الحاجة".

تقارب تركي-أمريكي

وفي وقت سابق الخميس، أكّد جاوش أوغلو وجود تقارب بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترمب بخصوص ليبيا.

أوضح جاوش أوغلو في كلمة له، خلال مشاركته بتقنية "مؤتمرات الفيديو"، في ندوة نظمتها لجنة التوجيه الوطني التركي الأمريكي، أن الولايات المتحدة باشرت اتخاذ دور أكثر فاعلية في ليبيا.

وأردف بأن "الرئيس أردوغان اقترح أن تعمل أنقرة وواشنطن سوياً بخصوص ليبيا، وقابل ترمب المقترح بإيجابية".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وقَّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الحكومة الليبية فائز السراج مذكرتَي تفاهم، تتعلق الأولى بتحديد مناطق الصلاحية البحرية بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي، والثانية بالتعاون الأمني والعسكري.