سياسة
3 دقيقة قراءة
أنقرة: حركة"أنتيفا" تقاتل ضد تركيا في سوريا
أكد وزير الخارجية التركي أن حركة أنتيفا المتهمة بإثارة أعمال العنف في الولايات المتحدة منذ مقتل جورج فلويد على يد شرطي أبيض، مقربة من تنظيم PKK الإرهابي بسبب تشابه الأفكار.
أنقرة: حركة"أنتيفا" تقاتل ضد تركيا في سوريا
جاوش أوغلو: حركة أنتيفا مقربة من تنظيم PKK الإرهابي بسبب تشابه الأفكار / AA
18 يونيو 2020

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن حركة "أنتيفا" اليسارية الراديكالية تقاتل ضد بلاده في سوريا، وترتكب دائماً أعمالاً تخريبية في أنحاء العالم.

جاء ذلك في كلمة له الخميس، خلال مشاركته بتقنية "الفيديو كونفرانس" في ندوة نظمتها لجنة التوجيه الوطني التركي-الأمريكي.

وأشار جاوش أوغلو إلى أن الحركة المتهمة بإثارة أعمال العنف في الولايات المتحدة منذ مقتل جورج فلويد على يد شرطي أبيض، مقربة من تنظيم PKK الإرهابي بسبب تشابه الأفكار.

وبيّن أن تنظيم "غولن" الإرهابي وقف إلى جانب "أنتيفا" في المظاهرات التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية.

ولفت وزير الخارجية إلى أن العنف الممارس ضد فلويد والأمريكيين من أصل إفريقي في الولايات المتحدة أمر محزن، مشدداً على ضرورة اعتقال من يرتكب جرماً ومحاسبته أمام القانون.

كما أكد أن أعمال "الهمجية" التي شهدتها الولايات المتحدة أيضاً تعد أمراً غير مقبول.

ولفت إلى أن الرد العنيف على المظاهرات السلمية ليس أمراً خاصاً بالولايات المتحدة، مستشهداً بعنف الشرطة ضد متظاهري السترات الصفراء في فرنسا، وممارسات الشرطة اليونانية ضد طالبي اللجوء الراغبين في تجاوز الحدود.

وقال: "عندما تحدث أمور كهذه في الولايات المتحدة أو فرنسا فإن الاتحاد الأوروبي يتضامن فيما بينه، فهل صدر أي رد على تلك الأحداث في فرنسا واليونان؟ فلو حصل واحد بالعشرة من هذه الأعمال في تركيا فسيقال إن الرئيس رجب طيب أردوغان ديكتاتور ولا حقوق إنسان (في تركيا)".

وفي 31 مايو/أيار الماضي، أعلن ترمب في تغريدة، نيته تصنيف "أنتيفا"، وهي حركة نشطاء يسارية مناهضة للفاشية، بعد أن حمَّل "اليساريين الراديكاليين" المسؤولية عن إثارة الفوضى.

وتقوم الحركة على فكرة رئيسية، هي أن "أدولف هتلر والنازيين ما كانوا ليفعلوا ما فعلوه في ألمانيا لو أنهم جوبهوا بردة فعل كافية".

وبدأت الحركة بتنظيم كوادرها ضد النازيين الجدد في الولايات المتحدة أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات بالقرن الماضي، وبخاصة في منطقة الغرب الأوسط.

وتعارض "أنتيفا" الحركات العنصرية والنازية الجديدة والفاشية الجديدة، وظهرت كحركة مقاومة ضد "اليمين البديل" في السنوات الأخيرة.

وفيما يخص أنشطة الجالية الأرمنية في الولايات المتحدة ووصف الكونغرس للمزاعم الأرمنية بخصوص "أحداث 1915" بـ"الإبادة الجماعية"، أوضح جاوش أوغلو أن قرار الكونغرس غير ملزم ولا قيمة له بالنسبة إلى تركيا".

وأكد أن هذا القرار سياسي بشكل كامل، مضيفاً: "لذلك فإن اتخاذ برلمانات دول أجنبية مثل هذه القرارات يعد نهجاً شعبوياً تماماً".

وبيّن أن الكونغرس الأمريكي "هُزم أمام الشعبوية عبر هذا القرار الذي اتخذه ضد عملية نبع السلام التي أطلقناها ضد PKK الإرهابي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us