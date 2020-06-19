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جاوش أوغلو يشير إلى تقارب بين أردوغان وترمب بخصوص ليبيا، وأفريكوم تتهم روسيا بتعريض حياة المدنيين للخطر بإرسال مقاتلات إلى ليبيا.

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جاوش أوغلو: يوجد تقارب بين أردوغان وترمب بخصوص ليبيا

أكّد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو وجود تقارب بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترمب بخصوص ليبيا. [TRT عربي]

جاء ذلك في كلمة له الخميس، خلال مشاركته بتقنية "مؤتمرات الفيديو" في ندوة نظمتها لجنة التوجيه الوطني التركي الأمريكي ( غير حكومية ومركزها الولايات المتحدة). [الأناضول]

وأشار إلى أن العلاقات التركية-الأمريكية تشهد تقدماً وتراجعاً على فترات عبر الزمن، إلا أنها اكتسبت بعداً جديداً مؤخراً في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا، لافتاً إلى أن أردوغان وترمب يجريان حوارات مكثّفة منذ تفشي الفيروس. [TRT عربي]

أفريكوم: إدخال روسيا مقاتلات إلى ليبيا يُعرِّض حياة المدنيين للخطر

أعربت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" الخميس، عن قلقها إزاء إدخال روسيا طائرات مقاتلة إلى ليبيا، معتبرة أن ذلك يغير طبيعة النزاع الحالي، ويُعرِّض المدنيين للخطر. [TRT عربي]

جاء ذلك في بيان أصدرته "أفريكوم"، مؤكدةً أن المقاتلات الروسية التي اتضح دخولها الأجواء الليبية نهاية مايو/أيار الماضي "تعمل بنشاط". [الأناضول]

وورد في البيان أن "الطائرات الروسية استُخدِمت لدعم الشركات العسكرية الخاصة التي ترعاها موسكو، كما أن لدى القيادة الأمريكية صوراً تؤكد إقلاع طائرة روسية من الجفرة (قاعدة جوية) قرب مدينة سرت الليبية (شرق)". [الأناضول]