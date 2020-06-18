سياسة
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تركيا.. عدد المتعافين من كورونا يتجاوز 156 ألفاً
سجّلت تركيا ألفاً و382 حالة شفاء من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 156 ألفاً و22. كما سجّلت البلاد 21 حالة وفاة جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 4 آلاف و882، وفقاً لوزارة الصحة التركية.
تركيا.. عدد المتعافين من كورونا يتجاوز 156 ألفاً
تركيا تُسجِّل ألفاً و382 حالة شفاء من كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 156 ألفاً و22 / AA
18 يونيو 2020

سجّلت تركيا ألفاً و382 حالة شفاء من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 156 ألفاً و22.

ووفق تحديث وزارة الصحة التركية لمعطيات كورونا الخميس، سجّلت البلاد 21 حالة وفاة جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 4 آلاف و882.

كما ارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 184 ألفاً و31، على إثر تشخيص ألف و304 إصابات جديدة.

ووصل العدد الكلي لاختبارات الكشف عن كورونا إلى مليونين و822 ألفاً و316.

وحسب المعطيات، يبلغ عدد المصابين في العناية المركزة 755، والموصولين بأجهزة التنفس 311.

وفي معرض تعليقه على الإحصائيات الحديثة، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه عبر تويتر، إن "إصابات اليوم أقل من الأمس بـ125 حالة، وعدد المتعافين تجاوز المصابين الجدد مرة أخرى".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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