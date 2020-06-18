سجّلت تركيا ألفاً و382 حالة شفاء من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 156 ألفاً و22.

ووفق تحديث وزارة الصحة التركية لمعطيات كورونا الخميس، سجّلت البلاد 21 حالة وفاة جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 4 آلاف و882.

كما ارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 184 ألفاً و31، على إثر تشخيص ألف و304 إصابات جديدة.

ووصل العدد الكلي لاختبارات الكشف عن كورونا إلى مليونين و822 ألفاً و316.

وحسب المعطيات، يبلغ عدد المصابين في العناية المركزة 755، والموصولين بأجهزة التنفس 311.

وفي معرض تعليقه على الإحصائيات الحديثة، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه عبر تويتر، إن "إصابات اليوم أقل من الأمس بـ125 حالة، وعدد المتعافين تجاوز المصابين الجدد مرة أخرى".