أكّد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو وجود تقارب بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترمب بخصوص ليبيا.

جاء ذلك في كلمة له الخميس، خلال مشاركته بتقنية "مؤتمرات الفيديو"، في ندوة نظمتها لجنة التوجيه الوطني التركي الأمريكي ( غير حكومية ومركزها الولايات المتحدة).

وأشار إلى أن العلاقات التركية-الأمريكية تشهد تقدماً وتراجعاً على فترات عبر الزمن، إلا أن أنها اكتسبت بعداً جديداً مؤخراً في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا.

ولفت إلى أن أردوغان وترمب يجرون حوارات مكثّفة منذ تفشي الفيروس.

وبيّن أن إرسال تركيا مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة قوبل بإيجابية كبيرة، إذ اعتُبر بمثابة مؤشر مهم على الصداقة الحقيقية في الأوقات الحرجة.

وفي ما يخص الشأن الليبي، أوضح جاوش أوغلو أن الولايات المتحدة باشرت اتخاذ دور أكثر فاعلية في ليبيا.

وأردف بأن "الرئيس أردوغان اقترح أن تعمل أنقرة وواشنطن سوياً بخصوص ليبيا، وقابل ترمب المقترح بإيجابية".

وأضاف: "تلقَّينا تعليمات للعمل المشترك في هذا البلد (ليبيا) على مستوى وزارتي الخارجية والدفاع، فضلاً عن الاستخبارات".

وشدد الوزير التركي على أهمية العمل المشترك بين تركيا والولايات المتحدة، من أجل إحلال الاستقرار بالمنطقة وتأمين مستقبل أفضل لليبيا.

وفي 8 يونيو/حزيران الجاري، بحث أردوغان هاتفياً مع ترمب المسائل الثنائية والتطورات الإقليمية على رأسها الأزمة الليبية.