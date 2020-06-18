سياسة
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الأردن: خطة الضم الإسرائيلية تنسف أُسس عملية السلام
أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في كلمة ألقاها الخميس، عقب لقاء جمعه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس بمدينة رام الله، أن ضم الاحتلال الإسرائيلي أجزاء من الضفة الغربية المحتلة من شأنه "نسف كل أسس عملية السلام".
الأردن: خطة الضم الإسرائيلية تنسف أُسس عملية السلام
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يؤكد أن ضم إسرائيل أي أراضٍ في الضفة الغربية سينسف كل أسس عملية السلام / Reuters
18 يونيو 2020

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الخميس، أن ضم الاحتلال الإسرائيلي أجزاء من الضفة الغربية المحتلة من شأنه "نسف كل أسس عملية السلام".

وقال الصفدي في كلمة له عقب لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، إن "جهودنا مُنصبَّة لمنع الضم الإسرائيلي أجزاء من الضفة الغربية، وإيجاد أفق حقيقي للمفاوضات لتحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين".

وأضاف: "قلنا بالأمس إن الضم يعني اختيار إسرائيل الصراع بدلاً من السلام، وعليها أن تتحمل تبعات مثل هذا القرار، ليس على صعيد العلاقات الأردنية-الإسرائيلية فقط، بل على كل الأصعدة". وتابع: "منع الضم يعني حماية السلام".

وأشار إلى أن العاهل الأردني عبد الله الثاني "يُوظِّف كل الإمكانيات لحماية السلام ومنع الضم".

وأوضح أنه نقل رسالة من العاهل الأردني للرئيس الفلسطيني، أكّدت "موقف الأردن الثابت الداعم لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس".

ووصل الصفدي إلى مدينة رام الله، على متن مروحية أردنية، في زيارة غير معلن عنها مسبقاً.

وكان الملك الأردني حذّر الثلاثاء، من أن خطة "الضم" الإسرائيلية "تهدد الاستقرار في الشرق الأوسط".

وقال عبد الله الثاني في حوار عبر الفيديو مع أعضاء في الكونغرس الأمريكي، إن "أي خطوة أحادية الجانب تتخذها إسرائيل لضم أراضٍ في الضفة الغربية غير مقبولة وتدمر آفاق تحقيق السلام والأمن في منطقتنا".

ويريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يضم غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مع مساحات واسعة من الأراضي في محيطها، بما يشكل نحو 30% من مساحة الضفة الغربية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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