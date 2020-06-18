طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الخميس، مصر بالكف عن "المضايقة والترهيب" للعاملين بمجال الرعاية الصحية "في الخطوط الأمامية" لمواجهة أزمة انتشار وباء كورونا، بسبب انتقادات وجّهوها إلى الحكومة.

وقالت المنظمة ومقرها لندن في بيان، إنها وثّقت 8 حالات لأشخاص من العاملين في مجال الرعاية الصحية، بينهم 6 أطباء وصيادلة، احتُجِزوا بشكل تعسفي منذ مارس/آذار الماضي، بسبب تعليقات كتبوها على وسائل التواصل الاجتماعي، معربين عن قلقهم المتعلق بالصحة.

وتحدّثت المنظمة أيضاً مع 7 أطباء شهدوا على تعرُّض زملائهم العاملين في المجال الصحي لتهديدات أمنية وإدارية، بسبب شكاوى على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال مدير البحوث للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر، إنه "بدلاً من حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية من خلال معالجة مخاوفهم المشروعة بشأن سلامتهم ومصدر رزقهم، تتعامل السلطات المصرية مع أزمة وباء كورونا باستخدام أساليبها القمعية المعتادة".

وتابع بأنه "على العاملين في مجال الرعاية الصحية اتخاذ خيار مستحيل: إما المخاطرة بحياتهم وإما مواجهة السجن إن تجرأوا على رفع صوتهم بالشكاوى".

وأعرب عاملو القطاع الصحي عن غضبهم مراراً، كما طالبوا وزارة الصحة بتوفير فحوصات لزملائهم ومعدات الوقاية الشخصية وإمكانية الحصول على الرعاية الصحية في حالات الإصابة بالفيروس.

وقال لوثر إن "الحملة التي تشنها السلطات لا تقوض حرية التعبير في البلاد فحسب، بل تعرقل أيضاً جهود أولئك الذين يعالجون أزمة الصحة، ويعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر".

وتابع: "تدعو منظمة العفو الدولية السلطات المصرية لوضع حد فوري لحملة المضايقات والترهيب ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يتحدثون علانية".

والثلاثاء، طالبت نقابة الأطباء المصريين التي تُمثِّل قرابة 110 ألف طبيب، بالإفراج عن أطباء محتجزين لانتقادهم إدارة الدولة لأزمة الوباء.

وتُوفي قرابة 70 من العاملين في قطاع الرعاية الصحية، واكتُشِف أكثر من 400 إصابة بينهم، حسب أرقام نقابة الأطباء.

وتعد مصر من أكثر الدول المتأثرة بالفيروس في إفريقيا، إذ سجّل أكبر بلد عربي في عدد السكان أكثر من 50 ألف إصابة بالفيروس وقرابة 1850 حالة وفاة، حسب الأرقام الرسمية.

ومنذ نهاية مايو/أيار الماضي، تعلن السلطات أكثر من ألف إصابة جديدة يومياً.