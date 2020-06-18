سياسة
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تركيا: لم نتحرش بسفينة فرنسية بل زوّدناها بالوقود
قالت مصادر عسكرية تركية إن المزاعم التي تتحدث عن تحرش البحرية التركية بسفينة فرنسية في البحر الأبيض المتوسط غير صحيحة، وكشفت أن السفينة الحربية المذكورة تزودت بالوقود من الجانب التركي قبيل الحادثة المزعومة.
تركيا: لم نتحرش بسفينة فرنسية بل زوّدناها بالوقود
قال مصدر عسكري تركي إن القوات المسلحة التركية تتمتع بالخبرة اللازمة من أجل تمييز الحركة الخطيرة والتحرش والأنشطة الودية والتعاون والتضامن والتنسيق - صورة أرشيفية / AP
18 يونيو 2020

أكّدت مصادر عسكرية تركية عدم صحة مزاعم تتحدث عن تحرش البحرية التركية بسفينة فرنسية في البحر الأبيض المتوسط، وكشفت أن السفينة الحربية المذكورة تزودت بالوقود من الجانب التركي قبيل الحادثة المزعومة.

وفي وقت سابق، زعم مسؤول في وزارة الدفاع الفرنسية في تصريح لوسائل إعلامية، أن البحرية التركية اعترضت سفينة فرنسية كانت تشارك في مهام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" في المتوسط.

وقال مسؤول عسكري تركي رفيع المستوى إن هذه المزاعم غير واقعية على الإطلاق، فالقوات المسلحة التركية تقدم مساهمات مهمة في قيادة وقوة الحلف منذ 70 عاماً، حسب وكالة الأناضول.

وأضاف أن "القوات المسلحة التركية تتمتع بالخبرة اللازمة من أجل تمييز الحركة الخطيرة والتحرش والأنشطة الودية والتعاون والتضامن والتنسيق".

وشدّد على أن السفينة الحربية الفرنسية المذكورة في المزاعم تزودت بالوقود من القوات التركية قبيل الحادثة المزعومة، وبالتالي فإن هذا الأمر يظهر بأن الاتهام مقصود وليس في محله.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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