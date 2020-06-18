سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 18 يونيو/حزيران 2020
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خلاصات من TRT عربي: 18 يونيو/حزيران 2020
وزير الصحة التركي يؤكد أن بلاده لا تنوي فرض حظر التجوال بسبب كورونا قريباً / AA
18 يونيو 2020

أهم الأحداث:

وزير الصحة التركي يقول إن الحكومة لا تنوي إعادة فرض حظر التجول قريباً بسبب كورونا، وإدانات واسعة لـ"جرائم الإبادة" المتهم بارتكابها مليشيات حفتر.

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      قوجه: لا نفكر في إعادة حظر التجول

        قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه الأربعاء، إن الحكومة لا تفكر في إعادة فرض حظر تجول في المدن التركية بسبب وباء كورونا. [الأناضول]

        جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع المجلس العلمي حول فيروس كورونا بالعاصمة أنقرة.[الأناضول]

        وأضاف قوجه: "لا نفكر في إعادة فرض قيود على التجول خلال الفترة المقبلة، ولم يكن ذلك مطروحاً على أجندة اجتماع المجلس العلمي". [TRT عربي]

        إدانات واسعة لـ"جرائم الإبادة" المتهم بارتكابها مليشيات حفتر

        مع تكشُّف مزيد من الحقائق والمعلومات حول المجازر والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر والمليشيات الموالية لها في المناطق التي كانت تسيطر عليها، تصاعدت الدعوات المنادية بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وفتح تحقيقات موسعة في القضية. [TRT عربي]

        فأعلن وزير العدل الليبي محمد لملوم الأربعاء، وقوع مجازر بحق عائلات بمدينة ترهونة ترقى إلى "جرائم إبادة". وقال لملوم، في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية للوزارة عبر فيسبوك، إن "مجازر ترقى إلى جرائم إبادة ارتُكبت بحق عائلات معينة مثل عائلتَي التعاجي وهرودة". [TRT عربي]

        وأضاف أن "جرائم مدينة ترهونة كجبل الجليد، لم ترَ منه السلطات إلا قمته"، معرباً عن "الصدمة إزاء حجم الانتهاكات وأعداد القتلى". [TRT عربي]

        مصدر:TRT عربي - وكالات
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