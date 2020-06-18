سياسة
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الدفاع التركية: مروحياتنا محلية الصنع تواصل ضرب الإرهابيين شمالي العراق
رصدت وزارة الدفاع التركية، في سلسلة تغريدات مرفوقة بمقاطع فيديو لحظات ضرب أهداف إرهابية من قبل مروحيات ومدفعية الجيش، في إطار عملية "مخلب النمر" بمنطقة "هفتانين" شمالي العراق.
الدفاع التركية: مروحياتنا محلية الصنع تواصل ضرب الإرهابيين شمالي العراق
وزارة الدفاع التركية تنشر مقاطع فيديو ترصد لحظات ضرب نقاط الإرهابيين من قبل المروحيات شمالي العراق / AA
18 يونيو 2020

نشرت وزارة الدفاع التركية، فجر الخميس، مقطع فيديو يرصد لحظات ضرب أهداف إرهابية من قبل مروحيات ومدفعية الجيش، في إطار عملية "مخلب النمر" بمنطقة "هفتانين" شمالي العراق.

جاء ذلك في تغريدتين نشرتهما الوزارة التركية، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأشارت الوزارة في تغريدتها الأولى إلى أن العملية تتواصل بنجاح كما هو مخطط له، وأن مروحيات "آتاك" الهجومية محلية الصنع تقوم بضرب الأهداف الإرهابية بالمنطقة المذكورة.

وأرفقت الوزارة منشورها بمقطع فيديو يرصد لحظات ضرب تلك الأهداف من قبل المروحيات.

ولاحقاً نشرت الوزارة تغريدة ثانية ترصد لحظة استهداف وحدات المدفعية التركية للأهداف الإرهابية في المنطقة.

وأشارت إلى أن دباباتها قاذفات الصواريخ أرض أرض من طراز "فرتينا/العاصفة"، وكذلك راجمات الصواريخ متعددة الفوهات تواصل تدمير ملاجئ، ومخابئ، ومواقع الإرهابيين هناك.

وفي تغريدة ثالثة نشرت الوزارة مقطع فيديو يصور وحدات الكوماندوز الخاصة وهي في طريقها لمنطقة "هفتانين".

وفجر الأربعاء أعلنت الدفاع التركية، في سلسلة تغريدات، انطلاق عملية "مخلب النمر" في منطقة "هفتانين"، شمالي العراق، ضد عناصر تنظيم PKK الإرهابي.

ولفتت الوزارة إلى أن وزير الدفاع، خلوصي أقار، وعدداً من قيادات القوات المسلحة يتابعون العملية، ويديرونها من داخل غرفة عمليات القوات الجوية.

وفي وقت متأخر من ليلة الأحد/الاثنين، كانت القوات المسلحة التركية، قد أطلقت عملية "مخلب النسر" ضد التنظيم الإرهابي ذاته شمالي العراق.

يذكر أن التنظيم الإرهابي، يتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلاً له، وينشط في العديد من المدن والبلدات ويحتل عدداً كبيراً من القرى في المنطقة، ويشن هجمات على الداخل التركي انطلاقاً من الأراضي العراقية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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