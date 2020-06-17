سياسة
2 دقيقة قراءة
قوجه: تركيا هي الـ51 عالمياً بإصابات كورونا ولا نفكر في إعادة حظر التجول
قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، عقب اجتماع المجلس العلمي حول فيروس كورونا بالعاصمة أنقرة، إن الحكومة لا تفكر في إعادة فرض حظر تجول في المدن التركية بسبب وباء كورونا خلال الفترة المقبلة.
قوجه: تركيا هي الـ51 عالمياً بإصابات كورونا ولا نفكر في إعادة حظر التجول
قوجه يؤكد عدم نية إعادة فرض حظر التجول بسبب كورونا في المدن التركية خلال الفترة المقبلة / AA
17 يونيو 2020

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه الأربعاء، إن الحكومة لا تفكر في إعادة فرض حظر تجول في المدن التركية بسبب وباء كورونا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع المجلس العلمي حول فيروس كورونا بالعاصمة أنقرة.

وأضاف قوجه: "لا نفكر في إعادة فرض قيود على التجول خلال الفترة المقبلة، ولم يكن ذلك مطروحاً على أجندة اجتماع المجلس العلمي".

وأشار إلى أن المجلس اقترح إلزام المواطنين ارتداء الكمامات في ولايات إسطنبول وأنقرة وبورصا، مضيفاً أن معدل بقاء مصابي كورونا في المستشفيات انخفض إلى 2.9 يوم، فيما تراجع متوسط بقاء المصابين داخل العناية المركزة من 18.9 إلى 2.7 يوم.

ونوّه الوزير بأن تركيا تحتل المركز 51 عالمياً في إصابات كورونا بواقع 2151 إصابة لكل مليون شخص، والمرتبة 47 في الوفيات بواقع 57 وفاة لكل مليون شخص.

ولفت إلى أن تركيا تحتل المركز 81 عالمياً في وفيات كورونا بالنسبة إلى إجمالي عدد الإصابات بنسبة 2.67%.

وذكر أن متوسط إصابات كورونا في إسطنبول آخر 3 أيام بلغ 616، فيما وصل متوسط الإصابات بأنقرة آخر 3 أيام إلى 177.

وخلال المؤتمر الصحفي، عرض قوجه جدول بيانات كورونا في تركيا، إذ سجلت البلاد 19 وفاة بالفيروس خلال آخر 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 4861.

وسجلت تركيا 1429 إصابة جديدة بالفيروس لترتفع الحصيلة إلى 182 ألفاً و727، فيما ارتفعت حصيلة المتعافين إلى 154 ألفاً و640، بعد تماثل 1261 مريضاً للشفاء.

وعلّق الوزير التركي على البيانات الجديدة بقوله إن "عدد المتعافين اليوم أقل من عدد المصابين الجدد، لذا علينا التزام التدابير لتقليص عدد الإصابات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us