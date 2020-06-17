قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه الأربعاء، إن الحكومة لا تفكر في إعادة فرض حظر تجول في المدن التركية بسبب وباء كورونا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع المجلس العلمي حول فيروس كورونا بالعاصمة أنقرة.

وأضاف قوجه: "لا نفكر في إعادة فرض قيود على التجول خلال الفترة المقبلة، ولم يكن ذلك مطروحاً على أجندة اجتماع المجلس العلمي".

وأشار إلى أن المجلس اقترح إلزام المواطنين ارتداء الكمامات في ولايات إسطنبول وأنقرة وبورصا، مضيفاً أن معدل بقاء مصابي كورونا في المستشفيات انخفض إلى 2.9 يوم، فيما تراجع متوسط بقاء المصابين داخل العناية المركزة من 18.9 إلى 2.7 يوم.

ونوّه الوزير بأن تركيا تحتل المركز 51 عالمياً في إصابات كورونا بواقع 2151 إصابة لكل مليون شخص، والمرتبة 47 في الوفيات بواقع 57 وفاة لكل مليون شخص.

ولفت إلى أن تركيا تحتل المركز 81 عالمياً في وفيات كورونا بالنسبة إلى إجمالي عدد الإصابات بنسبة 2.67%.

وذكر أن متوسط إصابات كورونا في إسطنبول آخر 3 أيام بلغ 616، فيما وصل متوسط الإصابات بأنقرة آخر 3 أيام إلى 177.

وخلال المؤتمر الصحفي، عرض قوجه جدول بيانات كورونا في تركيا، إذ سجلت البلاد 19 وفاة بالفيروس خلال آخر 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 4861.

وسجلت تركيا 1429 إصابة جديدة بالفيروس لترتفع الحصيلة إلى 182 ألفاً و727، فيما ارتفعت حصيلة المتعافين إلى 154 ألفاً و640، بعد تماثل 1261 مريضاً للشفاء.

وعلّق الوزير التركي على البيانات الجديدة بقوله إن "عدد المتعافين اليوم أقل من عدد المصابين الجدد، لذا علينا التزام التدابير لتقليص عدد الإصابات".