أجرى رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج الأربعاء، مباحثات مع وفد تركي يضمّ وزيرَي الخارجية والمالية، بخصوص سبل تنمية التعاون الثنائي.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية في بيانٍ نشره على فيسبوك، بأن السراج استقبل بمقرّ المجلس بمدينة طرابلس، وفداً تركياً رفيع المستوى يضمّ وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو، ووزير الخزينة والمالية براءت ألبيرق، والسفير التركي لدى ليبيا سرحان أكسن، ورئيس المخابرات التركية خاقان فيدان، وعدداً من كبار مسؤولي الرئاسة والحكومة التركية.

وأوضح البيان أن الجانب الليبي حضر منه وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، ووزير المالية فرج أمطاري، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع "تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود الدولية لحل الأزمة الراهنة، كما بحث عدداً من ملفات التعاون في مجالات متعددة في إطار روابط الأخوّة والصداقة الوثيقة بين البلدين".

وتطرّق الاجتماع إلى موضوع عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها في ليبيا، بالإضافة إلى آليات التعاون والتكامل في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والنفط، كما جرى توضيح المقاربة التي تعتمدها ليبيا لتطوير مفهوم التنمية من خلال الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ، حسب البيان.

كما ناقش الاجتماع آليات "متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الأمني والعسكري الموقعة بين البلدين في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بخاصة في ما يتعلق بالتعاون في بناء القدرات الدفاعية والأمنية الليبية من خلال برامج التدريب والتأهيل والتجهيز".