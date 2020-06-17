أجرى رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج الأربعاء، مباحثات مع وفد تركي يضمّ وزيرَي الخارجية والمالية، بخصوص سبل تنمية التعاون الثنائي.
وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية في بيانٍ نشره على فيسبوك، بأن السراج استقبل بمقرّ المجلس بمدينة طرابلس، وفداً تركياً رفيع المستوى يضمّ وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو، ووزير الخزينة والمالية براءت ألبيرق، والسفير التركي لدى ليبيا سرحان أكسن، ورئيس المخابرات التركية خاقان فيدان، وعدداً من كبار مسؤولي الرئاسة والحكومة التركية.
وأوضح البيان أن الجانب الليبي حضر منه وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، ووزير المالية فرج أمطاري، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع "تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود الدولية لحل الأزمة الراهنة، كما بحث عدداً من ملفات التعاون في مجالات متعددة في إطار روابط الأخوّة والصداقة الوثيقة بين البلدين".
وتطرّق الاجتماع إلى موضوع عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها في ليبيا، بالإضافة إلى آليات التعاون والتكامل في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والنفط، كما جرى توضيح المقاربة التي تعتمدها ليبيا لتطوير مفهوم التنمية من خلال الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ، حسب البيان.
كما ناقش الاجتماع آليات "متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الأمني والعسكري الموقعة بين البلدين في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بخاصة في ما يتعلق بالتعاون في بناء القدرات الدفاعية والأمنية الليبية من خلال برامج التدريب والتأهيل والتجهيز".